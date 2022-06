Elden Ring: Neuer Mod macht es zum Survival-Game

Wo ihr euch den Elden Rings Survival-Mod herunterladen könnt



Elden Ring: Survival Mode trailer! 👀



- Craft new food items to fight hunger and thirst

- Use new materials to craft and upgrade weapons

- Find cures for region-specific diseases

- Truly dark nights



Gehört ihr zu den ganz hartgesottenen und seid auf den Geschmack gekommen, findet ihr die Elden Ring Survival-Mod auf der bekannten Nexusmods-Website. Entwickelt wurde der Survival-Mode für Elden Ring vom bekannten Modder "Grimrukh", der besser für seine Abwandlungen von Dark Souls bekannt sein dürfte. Im Trailer zeigt er eindrucksvoll, worum es in seiner neuesten Kreation eigentlich geht.

Wem FromSoftwares Instant-Klassiker Elden Ring nicht sowieso schon schwer genug ist, der darf sich freuen. Jüngst erschien eine Mod für das Action-Rollenspiel, die es in sich hat. So hadern wir nicht mehr nur mit gefährlichen Gegenspielern, sondern vor allem mit unserem Überleben außerhalb des Kampfes.Bei der Mod handelt es sich um den sogenannten Elden Ring: Survival Mode. Dieser funktioniert ähnlich wie seine Vorgänger für Titel wie beispielsweise Fallout 4 oder auch The Elder Scrolls: Skyrim . Einmal heruntergeladen, machen euch stetiger Hunger und Durst das Leben zusätzlich schwer. Auch Krankheiten gehören fortan an zu euren Widersachern, raffen sie euch unbehandelt doch über den Lauf der Zeit dahin.Hinzu kommen einige spannende Features, die dem beliebten Titel einen spannenden, neuen Twist bescheren. So müssen wir beispielsweise unsere Waffen selbst craften, wie es in Rust oder Ark: Survival Evolved der Fall ist. Außerdem ist die Nacht wesentlich düsterer als es in der Originalfassung von Elden Ring noch der Fall ist. Begebt ihr euch in unbekanntes Terrain, solltet ihr also sicher stellen, vor Einbruch der Dunkelheit ein Plätzchen zum Rasten gefunden zu haben. Jedes der Features ist optional wählbar, ihr könnt alle Möglichkeiten völlig frei ausprobieren, um herauszufinden, was Spaß macht – oder eben nicht.