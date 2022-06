Elden Ring: Bücher des Wissens I und II kommen auf Deutsch

Elden Ring - Bücher des Wissens: Umfassende Einblicke in die Spielwelt

Elden Ring - Bücher des Wissens I: Das Zwischenland

Elden Ring - Bücher des Wissens II: Fragmente der Zertrümmerung

Zum Rollenspiel-Hit Elden Ring ab 49,90€ bei kaufen ) sind vor kurzem zwei offizielle Buchtitel erschienen. Für die sogenannten Bücher des Wissens gibt es jetzt auch Preise und Termine für den deutschprachigen Markt. Das Spielejahr 2022 ist gerade mal zur Hälfte rum. Trotzdem kann man Elden Ring getrost als einen der größten und wichtigsten Titel des Jahres bezeichnen, schließlich sind Pressestimmen wie auch Verkaufszahlen überwältigend positiv. Wer bereits in die schöne wie tödliche Spielwelt eingetaucht ist und von ihr begeistert ist, kann sich nun auf zwei besondere Highlights freuen: Die Elden Ring – Bücher des Wissens erscheinen schon sehr bald in deutscher Sprache in zwei Bänden.Unter anderem im Webshop von Bandai Namco sind die entsprechenden Einträge aufgetaucht. Dort werden jeweils die Elden Ring - Bücher des Wissens I und II gelistet. Beide Ausgaben sind für je 44,90 Euro vorbestellbar. Der erste Band soll nach aktuellem Stand der Dinge am 31. August 2022 erscheinen und stolze 512 Seiten umfassen. Auf den zweiten Band müssen Fans noch bis zum 31. Oktober warten, der genauso dick sein wird.Die Bücher werden von Future Press herausgegeben und dienen in erster Linie dazu, die Welt von Elden Ring schriftlich festzuhalten. Für die Inhalte sind die Entwickler von FromSoftware selbst verantwortlich.Im ersten Buch dreht sich alles ums Zwischenland, zu dem Informationen zu sämtlichen Arealen, NPCs sowie über 100 Karten zu Gebieten und Verliesen versprochen werden. Außerdem enthält der Band eine Einführung in sämtliche Gameplay-Elemente und -Mechaniken. Umfangreiches Hintergrundwissen zur Geschichte von Elden Ring runden das Gesamtpaket ab.Im zweiten Band stehen dann die vielen Kreaturen des Zwischenlands sowie die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände, Waffen und Zauber im Fokus. Anders als im ersten Buch stehen dann vor allem kampfbezogene Gameplay-Elemente im Vordergrund. Alle Gegner, Bosse und Rüstungen werden detailliert illustriert und mit Werten beschrieben. Obendrauf gibt es noch ein Interview mit dem Elden-Ring-Director Hidetaka Miyazaki.Ob die beiden Bücher des Wissens zu Elden Ring auch die herausgeschnittenen Inhalte in irgendeiner Form aufzeigen wird, ist nicht bekannt. Zum Glück wurde aber ein passendes Video bei YouTube veröffentlicht: