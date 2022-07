Elden Ring: Ende nach 1.000 Stunden? Spieler erreicht Zeitlimit

Gamer zockt Elden Ring hauptberuflich und knackt Spielzeit-Limit

Elden Ring gilt zwar als unendlicher Zeitfresser, dass das Spiel dem jedoch ein Limit setzt, wenn wir es übertreiben, war bislang nicht bekannt. Ein Spieler fand nun heraus, wo dieses liegt.Zumindest, was die Anzeige im Spiel anbelangt, denn diese trieb er nun an ihr Maximum. Auf Reddit teilte JayzRebellion15 einen Screenshot, der seine beeindruckende Spielzeit von 999 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden zeigt.Dabei seien die fast 1.000 Stunden laut eigener Aussage gar nicht alles an Zeit, die Jayzrebellion15 in Elden Ring investiert hat. Weitere Stunden würden fehlen, das Spiel hätte einfach nur exakt vor der vierstelligen Marke aufgehört zu zählen.Im ersten Moment mögen 1.000 verbrachte Stunden in Elden Ring gar nicht einmal so übertrieben wirken, wenn man bedenkt, dass wir in unseren Lieblingstiteln gut und gerne bestimmt auch schon einmal das doppelte an Zeit verlebt haben. Zieht man allerdings in Betracht, dass das Spiel erst seit etwa viereinhalb Monaten auf dem Markt ist, handelt es sich doch um eine wahre Hausnummer.So fand ein anderer Nutzer auf Reddit heraus, dass JayzRebellion15 durchschnittlich mehr als sieben Stunden am Tag seit der Veröffentlichung des Spiels mit Elden Ring beschäftigt gewesen sein muss, um auf einen solch enormen Wert zu kommen. Neben der Tatsache, dass das Erreichen der maximal möglichen Zeitangabe in From Softwares hochgelobten Action-RPG einen ganz guten Indikator dafür darstellen dürfte, zeigt sich seine Liebe zum Titel auch anhand des Levels, welches der Spieler mittlerweile geknackt hat: Richter Belmont, wie sein Charakter im Spiel heißt, befindet sich aktuell auf Stufe 648. Befindet ihr euch noch nicht in derartig hohen Gefilden, dürften euch unsere 30 Tipps für einen gelungenen Spieleinstieg gerade gelegen kommen Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide Video