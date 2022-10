Elden Ring: Bandai Namco kündigt besonderes Konzert im Zwischenland an

Elden Ring: Soundtrack bekommt einen Jazz-Anstrich verpasst

Der eine große Haken

Während Fans sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu einem DLC für Elden Ring warten, überrascht Publisher Bandai Namco mit einer ungewöhnlichen Ankündigung zum Rollenspiel.Statt neuen Spielinhalten dürfen sich Elden Ring-Enthusiasten nämlich auf ein Live-Konzert zum Open World-Titel freuen, zumindest die, die in Nordamerika wohnen. Dort werden die beiden legendären Jazz-Musiker Kenny Garrett und Takuya Kuroda auftreten und den epischen Sound von Elden Ring in einer jazzigen Neuinterpretation auf die Bühne bringen.Auch wenn einige Fans vermutlich erstmal die Enttäuschung verdauen müssen, dass man sich in Sachen DLC weiterhin zurückhält, ist die Ankündigung für Soundtrack- und Jazzliebhaber ein Grund zum Jubeln. Das Live-Konzert in Los Angelos hört auf den Titel Elden Ring: A Night in Jazz und der Name ist mit den besagten Gästen sicherlich Programm.Passend zur Ankündigung hat Bandai Namco ein Video veröffentlicht, in dem Garret und Kuroda ein paar Sätze zu ihrer kommenden Darbietung verlieren: „Elden Ring wird etwas ganz anderes sein als das, was ich vorher gemacht habe. Aber wisst ihr, was ich von meinem Mentor Miles Davis gelernt habe, ist genau das. So wird man ein besserer Musiker. Ich bin bereit für die Herausforderung“, so Garret.„Wenn ich ein Wort wählen müsste, um dieses Projekt zu beschreiben, dann wäre das episch. […] Die Musik von Elden Ring klingt für mich einfach gigantisch. Es sind pompöse Melodien“, verriet Kuroda. Garret und Kuroda hauen dann am 3. Dezember zusammen mit einer Gruppe weiterer Musiker in die Tasten, um Zuhörer in zwei Shows mit Jazz auf „eine Reise ins Zwischenland“ zu nehmen.Wer die Fusion aus From Software-Magie und Jazz-Musik erleben möchte, hat neben einem Besuch im Bourbon Room in Los Angeles (Tickets zwischen 75 und 200 US-Dollar) auch die Möglichkeit, sich Zutritt zum Livestream oder einem VOD zu erkaufen. Die günstigste Option ist das VOD für 15 US-Dollar, alle weiteren Infos gibt es auf der offiziellen Website Wie bereits erwähnt, findet das Konzert in Los Angeles statt – persönliche Präsenz ist also nur für US-Bürger und Urlauber möglich. Wer gehofft hat, sich die Jazz-Darbietung einfach gemütlich per Livestream oder VOD vom Sofa aus anzusehen, ist aber schief gewickelt: Auch die Online-Optionen sind nur in Nordamerika verfügbar.Der Rest der Welt darf Garretts und Kurodas Interpretation des Elden Ring-Soundtracks also offiziell leider nicht erleben. Wer Kunde bei einem der zahlreichen VPN-Anbieter ist, wird sicherlich einen Weg finden, das Geoblocking zu umgehen, sollte sich dann aber auch der etwaigen rechtlichen Konsequenzen bewusst sein.