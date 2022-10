Elden Ring: Neues Update macht Stichwaffen im PvP noch stärker

Elden Ring: Eine hieb- und stichfeste Waffenwahl

Der letzte Patch für From Softwares Open World-Epos Elden Ring lieferte nicht nur Hinweise auf einen möglichen DLC sondern sorgte auch für maßgeblich Veränderungen im PvP-Bereich.Fans jubelten über die endlich kommende Maßnahme, dass man Anpassungen an Waffen und Zaubern in Zukunft separat für PvP-Kämpfe vornehmen würde. So kann From Software am Balancing der Kämpfe zwischen Spielern schrauben, ohne damit auf Offline-Spieler und die PvE-Erfahrung Einfluss zu nehmen.Im Update 1.07 machte man von dieser willkommenen Änderung auch bereits Gebrauch und erhöhte beispielsweise den Haltungsschaden aller Waffen, mit der Ausnahme von Fähigkeiten und Waffen mit hoher Reichweite. Noch viel spannender ist aber eine allgemeine Änderung, die die ohnehin schon sehr promiente Verbreitung von Stich- beziehungsweise Stoßwaffen noch weiter ankurbelte.So hat man die auch durch Kriegsasche erhältliche Waffenfähigkeit „Impaling Thrust“ deutlich verbessert: Sowohl Geschwindigkeit als auch Schaden des schnellen Stiches wurden angezogen, außerdem hat man die Animationszeit nach dem Einsatz der Fähigkeit bis zum Zurückerlangen der Kontroller über die Spielfigur reduziert: Ihr könnt nun also deutlich schneller nach dem Pieksen erneut zuhauen oder zur Seite rollen.Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide VideoAuch die Fähigkeit „Endure“, mit der ihr eure Haltung erhöht und Haltungsschaden besser wegsteckt, hält jetzt länger an und verhindert ein Unterbrechen der Haltung durch Blutungs- oder Frosteffekte. Da „Endure“ gepaart mit den zahlreichen Stichwaffen eine tödliche Kombination ist, bleibt die hieb- und stichfeste Meta also erstmal weiter bestehen.Im Subreddit zum Elden Ring-PvP ist man angesichts der Änderungen geteilter Meinung. Einige wünschen sich das Ende der Stichwaffen-Herrschaft, andere wiederum feiern die aktuelle Lage. Ein User schreibt beispielsweise : „Wir haben Endure-Stoßwaffen, wir haben Schild-Stoßwaffen, wir haben Resolve-Stoßwaffen, wir haben Ziegenbock-Stoßwaffen, nehmt alle eure Stoßwaffen in die Hand!“