Elden Ring: Mod verwandelt das Rollenspiel in einen Horror-Trip

Elden Ring: Nebel-Mod sorgt für Jumpscares an jeder Ecke

Der wahre Horror: Noch immer kein Elden Ring-DLC angekündigt

Wer seine Videospiele gerne neblig mag, der ist beim Silent Hill-Showcase letzte Woche voll auf seine Kosten gekommen – auch wenn der Release der Horror-Spiele noch in weiter Ferne liegt.Wie praktisch also, dass ihr From Softwares Rollenspiel-Meisterwerk Elden Ring mit einer Mod am PC in ein vergleichbar schauriges und mindestens genauso nebliges Abenteuer verwandeln könnt! Mod-Schöpfer Thefifthmatt hat mit ein paar cleveren Tricks das Zwischenland in eine Welt der Albträume verwandelt.Für das richtige Silent Hill-Feeling hat Thefifthmatt den Blizzard-Effekt aus dem Geweihten Schneefeld auf das ganze Spiel übertragen. Egal ob ihr also gerade durch das grasgrüne Limgrave oder das seuchenrote Caelid streift: Eure Sichtweite ist auf einen winzigen Radius um euren Charakter beschränkt.Wer davon noch keine Gänsehaut bekommt, der kann durch eine Randomizer-Mod für unvergessliche Schreckmomente sorgen: Wenn alle Gegner des Spiels zufällig durcheinander gewürfelt werden, wisst ihr nämlich nie, was genau im Nebel auf euch wartet. Da kann es schon mal passieren, dass euch im Tutorialbereich der Endboss überfällt.Zusätzlich gibt es noch die optionale Möglichkeit, auch das Interface und die Karte auszuschalten, wodurch auch die letzten Elden Ring-Experten Probleme bei der Wegfindung bekommen könnten. Wie diese schaurige Kombination in Aktion aussieht, hat der YouTuber LilAggy gezeigt und präsentierte so ein einladendes Elden Ring-Erlebnis für Horror-Fans.Auch in anderer Hinsicht ist Elden Ring wirklich gruselig: Selbst acht Monate nach Release gibt es immer noch keine Spur von einem möglichen DLC, zumindest keine offizielle. From Software hält sich trotz der fruchtbaren DLC-Historie bislang mit einer Ankündigung zurück und Fans warten weiterhin geduldig.Immerhin: Immer wieder tauchen Hoffnungsschimmer und Hinweise auf, so zuletzt auch im aktuellen Update . Dort deuten zwei neue Map-IDs auf frische Gebiete im Spiel hin, darunter einen Legacy Dungeon. Bis es die wirklich ins Spiel schaffen, können Fans sich nur weiterhin in Geduld üben und sich mit Mods gen Halloween gruseln.