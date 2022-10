Elden Ring: George R.R. Martin hat das Open World-Meisterwerk immer noch nicht gespielt

Elden Ring: George R.R. Martin würde dem Spiel verfallen

Das hat George R.R. Martin zu Elden Ring beigetragen

Schon früh warb From Software für ihr Rollenspiel Elden Ring mit der Beteiligung von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin , der für die Lore verantwortlich war.Aber auch wenn der vielbeschäftigte Schriftsteller die Grundlage für die Geschichte und die Welt von Elden Ring geschaffen hat, hat er doch bis heute keinen digitalen Fuß in diese Welt gesetzt. Auch Jahre nach seiner Beteiligung und acht Monate nach Launch hat Martin Elden Ring immer noch nicht selbst gespielt.Der Grund für das Ausbleibens seines Besuchs im Zwischenland ist dabei denkbar simpel: Martin hat keine Zeit und ist anfällig dafür, sich in Videospielen zu verlieren. Game of Thrones ist zwar schon eine ganze Weile abgeschlossen, aber der Fantasy-Autor hat schließlich noch alle Hände voll zu tun mit der offenen Buchvorlage, wie er im Interview mit Stephen Colbert erzählt:„Ich habe es nicht gespielt, weil die Leute offenbar dieses Winds of Winter-Buch wollen. Ich habe unglücklicherweise eine total suchtanfällige Persönlichkeit. Ich habe früher Videospiele gespielt, Spiele wie Railroad Tycoon, Master of Orion und Homeworld.“„Und ich wurde da hinein gesogen und Wochen, Monate sind vorüber gegangen und ich saß da in meinem roten Flanellbademantel und meinte nur noch ein Spiel, noch ein Spiel. Ich muss hier einen kalten Entzug vornehmen, das würde mich sonst umbringen. Aber es hat viel Spaß gemacht und das japanische Team, dass das Spiel zusammengestellt hat… es ist das schönste Spiel, das ich je gesehen habe.“Martin gibt außerdem einen Einblick, wie genau es zu der Zusammenarbeit mit From Software gekommen ist und für welchen Aspekt von Elden Ring er eigentlich verantwortlich war: „Die Leute von From Software, die Schöpfer von Elden Ring, haben mich vor ein paar Jahren kontaktiert und wollten dieses Videospiel machen.“„Und sie wollten, dass ich eine Welt erschaffe, […] was ich schon eine ganze Weile mache und woran ich viel Spaß habe. Sie haben mir klar gemacht, dass Elden Ring in der Gegenwart des Spieluniversums angesiedelt ist. Aber sie wollten, dass ich schreibe, was sich 5000 Jahre zuvor ereignet hat, das die Welt total ins Chaos gestürzt hat, sodass die Gegenwart total kaputt ist.“„Ich bin daher zurück gegangen und habe die Geschichte geschrieben, was sich 5000 Jahre zuvor ereignet hat, wer die Charaktere sind und wer sich gegenseitig umbringt und welche Kräfte sie haben. Sie hatten diese Rune, die im Mittelpunkt des Spiels steht und die Rune wurde in viele Teile aufgespalten und das hat die Welt ins Chaos gestürzt.“