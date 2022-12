Elden Ring: Studio-Chef Miyazaki hat "keine Ahnung", warum das Spiel so erfolgreich ist

Elden Ring: Trotz Erfolg keine Vorlage für die Zukunft

Die Zukunft von From Software

Anfang des Jahres erschien Elden Ring, das neueste Werk vom japanischen Entwicklerstudio From Software, und begeisterte die Spielermassen und Kritiker gleichermaßen im Sturm.Der Erfolg des Open World-Rollenspiels spiegelt sich nun am Ende des Jahres auch in den verschiedenen Preisverleihungen wider: In mehreren Kategorien nominiert bei den Game Awards , Gewinner des "Ultimate Game of the Year" bei den Golden Joystick Awards und jetzt auch noch den Grand Award bei den PlayStation Partner Awards.16 Millionen verkaufte Exemplare und ein Metacritic-Score von 9.6 für die Konsolen-Versionen (9.4 auf dem PC) sprechen neben den verliehenen Preisen ebenfalls eine klare Sprache. From Software-Boss Hidetaka Miyazaki hingegen kann sich den Erfolg des Spiels nicht wirklich zusammenreimen, wie er bei der Preisverleihung der PlayStation Partner Awards (via IGN ) verriet:"Um ehrlich zu sein, habe ich das nicht wirklich analysiert. Es stimmt, dass die Verkaufszahlen höher waren als bei unseren vorherigen Spielen, aber ich habe keine Ahnung, was der Grund dafür ist. Also selbst wenn ich diesen Erfolg würde reproduzieren wollen, wäre ich gar nicht in der Lage dazu."Er wolle genauso wie bisher Spiele entwickeln und sich nicht von dem Erfolg von Elden Ring beeinflussen lassen: "Ich versuche, nicht zu sehr darüber nachzudenken, weil ich glaube, es wäre eine schlechte Idee, das tief zu analysieren und es bewusst in einem weiteren Spiel zu wiederholen.""Ich kann unmöglich auf jeden einzelnen Kommentar unserer Spieler hören und wenn ich nur ein paar ausgewählte Feedbackaspekte nehme, könnte es meine zukünftigen Entscheidungen als Entwickler beeinflussen, was ich ziemlich beunruhigend finde. Ich weiß, dass ich persönlich nicht vollständig objektiv sein könnte, daher versuche ich es zu vermeiden, zu vielen Meinungen ausgesetzt zu werden."Wenn Elden Ring die nächsten Werke des Studios nicht beeinflussen soll, stellt sich natürlich die Frage, wohin die Reise von From Software als nächstes hingehen wird. Wie Miyazaki bei den Golden Joysticks erzählte, steht zumindest eins für ihn fest: Er will auch weiterhin "mehr und mehr interessante Spiele" produzieren.Ob wir trotzdem noch den Elden Ring-DLC bekommen werden, auf den Fans seit Ende Februar hoffen und auf den es in einem der letzten Updates einen Hinweis gab? Und ob der nächste große Titel des Studios ein Armored Core-Spiel sein wird , wie es in der Gerüchteküche heißt? Fragen, die nur die Zukunft beantworten kann.