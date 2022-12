Elden Ring: Kostenloses Colosseum-Update für PvP-Fans angekündigt

Elden Ring: Die Inhalte des Colosseum-Updates

Neue PvE-Inhalte noch nicht in Sicht

Seit Monaten warten Fans auf die Ankündigung eines DLCs für Elden Ring . Diesen Wunsch kommt Entwickler From Software bisher nicht nach, aber dennoch gibt es bereits morgen einen neuen Inhalt.Am 7. Dezember erscheint nämlich das Colosseum-Update für Elden Ring. Ab dann können sich PvP-interessierte Spieler entweder alleine oder in Teams in eine spezielle Arena wagen, um andere Spieler in mehr oder weniger fairen Duellen zu besiegen.Das kostenlose Colosseum-Update umfasst sogar gleich drei Arenen: Sowohl in Limgrave, als auch in Leyndell und Caelid könnt ihr fortan ein entsprechendes Kolosseum betreten. Vor Ort erwarten euch dann drei Spielmodi: Ein klassisches 1vs1-Duell, Team Kämpfe oder Free for All.Einen ersten Eindruck vom Colosseum-Update erhaltet ihr im Trailer, der die drei verschiedenen Arenen kurz und bündig vorstellt:Wem es jetzt schon in den Fingern juckt, muss sich nicht mehr lange gedulden. Das Colosseum-Update erscheint bereits morgen, am 7. Dezember, für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S. Ob neben den Arenen auch weitere Balance-Änderungen vorgenommen werden, ist zurzeit noch unklar.Während Fans des PvPs sich somit über neue Inhalte freuen können, schauen PvE-Liebhaber hingegen derzeit noch in die Röhre. Bislang gibt es bezüglich einer möglichen Erweiterung, die neue Gebiete und Gegner ins Spiel bringen, noch keine Ankündigung, geschweige denn eine offizielle Bestätigung.Gerüchten zufolge soll aber während der Game Awards 2022, die diesen Donnerstag beziehungsweise Freitag stattfinden , ein DLC angekündigt werden. Sowohl From Software als auch Bandai Namco schweigen jedoch zu dem Thema und kommentieren die Gerüchteküche nicht. Es bleibt demnach abzuwarten, ob neben dem Colosseum-Update schon bald weitere Inhalte nachgeliefert werden oder Fans sich weiterhin in Geduld üben müssen.Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide Video