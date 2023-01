Elden Ring: Schlägt Last of Us 2 als Gewinner der meisten Game of the Year-Preise aller Zeiten

Elden Ring: Über 300-mal den Titel als Spiel des Jahres

Kaum ein Videospiel verursachte 2022 so viel Aufruhr wie Elden Ring und entsprechend häuften sich auch die Preise für From Softwares Open World-Rollenspiel.Nicht nur, dass Elden Ring bei Geoff Keighleys Game Awards den Titel als bestes Spiel des Jahres absahnte , auch sonst wurde das Abenteuer im Zwischenland von einer Vielzahl an Outlets und Spielern zum Game of the Year ausgezeichnet. Wie viele Preise dabei wirklich zusammengekommen sind, hat man bei ResetEra zusammengezählt, wodurch Elden Ring zum meistgekrönten Spiel aller Zeiten aufsteigt.Den fleißigen Bienen bei ResetEra zufolge hat Elden Ring demnach 331-mal den Titel als Game of the Year verliehen bekommen, wobei sich die Zahl aus 287 Presse-Outlets und 44 Leser-Wahlen zusammensetzt. Auf die hoffentlich mit einem DLC ausgestattete kommende Game of the Year-Edition des Spiels kann man die ganzen Auszeichnungen natürlich nicht draufschreiben.Das gilt auch für den ehemaligen Platzhalter, den man mit dieser Rekordsumme 2022 vom Thron gestoßen hat: The Last of Us Part 2 war vorher nämlich mit 322 Auszeichnungen als Game of the Year der amtierende Gewinner im Jahr 2020, auch wenn hier mit 208 Redaktionen und 114 Leser-Wahlen die Spieler deutlich stärker vertreten waren als bei Elden Ring – kein Wunder, ist From Softwares Titel doch auch das meist abgebrochene Spiel des Jahres laut HowLongToBeat Schaut man sich die eingesackten Trophäen der Konkurrenten an, konnte kein Spiel Elden Ring auch nur annähernd das Wasser reichen. Auf dem zweiten Platz mit 78 Game of the Year-Awards und einem dementsprechend riesigen Abstand thront God of War Ragnarök , der Abfall zum drittplatzierten Immortality mit sechs Auszeichnungen ist fast genauso verheerend. Danach bleibt es logischerweise einstellig.Auf den Lorbeeren ausruhen wird sich das Team von From Software sicherlich nicht. Dieses Jahr schickt man mit Armored Core 6: Fires of Rubicon das gepanzerte Revival ihres alten Steckenpferds ins Rennen und auch in Zukunft dürfte das japanische Entwicklerstudio viele Überraschungen bereithalten. Ob sich darunter auch ein DLC für Elden Ring verbirgt, bleibt abzuwarten.