Elden Ring: Streamerin besiegt schwersten Boss des Spiels zwei Mal gleichzeitig mit Tanzmatte

Elden Ring: Die Walküre versagt auf der Tanzfläche

Der vielfache Game of the Year-Gewinner Elden Ring

Als wäre Elden Ring noch nicht schwer genug, denken sich viele Fans des Rollenspiels zusätzliche Herausforderungen aus, um das Blut noch schneller durch ihre Körper zu pumpen.Welche absurden Ausmaße solche selbstauferlegten Regeln annehmen können, hat jetzt die Streamerin MissMikkaa gezeigt. In der Souls-Community ist sie schon länger als Tanzmatten-Talent bekannt, die From Softwares Bossparade mit beeindruckender Beinarbeit zerlegt. Mit ihrem neuen Versuch hat sie sich nun selbst übertroffen und tanzt Malenia gleich doppelt in den Boden.In ihrem neuen Selbstversuch tritt MissMikkaa nämlich gleichzeitig gegen zwei Malenias an: Einmal fordert sie die rothaarige Walküre mit der erwähnten Tanzmatte heraus, während die andere es mit einem regulären DualSense-Controller zu tun bekommt. Die oft als schwerster Boss von Elden Ring gehandelte Malenia zieht dabei trotz der extremen Vorteile den Kürzeren.Damit MissMikkaa diese wahnsinnige Herausforderung erfolgreich abschließen konnte, war allerdings einiges an Übung nötig. Unter ihrem YouTube-Video schreibt sie, dass sie erst am dritten Versuchstag beide Malenias gleichzeitig besiegen konnte – insgesamt 198 Bildschirmtode hat sie der doppelte Ritt gekostet, bis beide Walküren am Boden lagen.Am häufigsten ist die Streamerin dabei wohl durch Malenias berüchtigten Wasservogel-Tanz gestorben: Bei diesem Angriff springt der Boss in die Luft und führt in kürzester Zeit eine Vielzahl an Schlägen mit ihrer Armklinge aus. Wer nicht weit genug von ihr weg steht oder perfekt ausweicht, beißt bei dieser Attacke fast immer ins Gras. Wie MissMikkaa die Doppelbedrohung schließlich bezwungen hat, könnt ihr euch im eingebetteten Video anschauen.Nicht nur die Leistung der Streamerin ist preisgekrönt, auch Elden Ring selbst durfte sich über haufenweise Auszeichnungen freuen: Bei den Game Awards sahnte From Softwares Open World-Rollenspiel in der Hauptkategorie als Spiel des Jahres ab und viele Kollegen von der Presse genau wie Spieler in Leserumfragen scheinen das genauso zu sehen.Zählt man alle Game of the Year-Preise zusammen, die Elden Ring 2022 einheimsen konnte, ist der neueste Streich des japanischen Entwicklerstudios damit das Spiel mit den meisten GOTY-Auszeichnungen aller Zeiten . Insgesamt 331 sind es geworden, womit es sogar den vorherigen Rekordhalter, Naughty Dogs The Last of Us Part 2 , vom Thron stieß.