Elden Ring: Storytelling des Rollenspiels könnte zukünftige Naughty Dog-Titel inspirieren

Elden Ring: Neil Druckmann findet den Open World-Titel faszinierend

Last of Us: HBO-Serie und kommender Multiplayer

Obwohl Naughty Dog mit Spielen wie Last of Us und Uncharted bislang eher auf konventionelles und geradliniges Storytelling gesetzt hat, könnte sich das in Zukunft ändern.Das deutet zumindest Neil Druckmann an, Co-Präsident von Naughty Dog und Creative Director von Last of Us. In einem Interview mit der Washington Post verrät Druckmann, dass ihn in letzter Zeit vor allem Spiele wie Elden Ring faszinieren, die ihre Geschichten ein wenig kryptischer erzählen und Spieler nicht so sehr an die Hand nehmen.Auf die Frage, wie sich Druckmanns Sichtweise und Verständnis von Storytelling in Videospielen in den letzten Jahren verändert hat, erklärt er der Washington Post , dass er immer offen für neue Ideen sein möchte und sich nicht auf Erfolge der Vergangenheit stützen will. In diesem Atemzug nennt er auch Elden Ring, das mit vielen bekannten Traditionen breche:„In letzter Zeit fasziniert mich eher Zeug wie Elden Ring und Inside, das sich nicht so sehr auf eine traditionelle Narrative verlässt, um seine Geschichte zu erzählen. Ich denke in The Last of Us gibt es etwas vom besten Storytelling und viel davon sind Zwischensequenzen. Aber viel davon ist Gameplay und das Bewegen innerhalb eines Ortes und das Verstehen der Geschichte dieses Ortes, indem man sich umschaut und ihn untersucht.“„Und für mich gehört das zu den Dingen, die mir am meisten Freude bereiten, aus Spielen, die ihrem Publikum vertrauen, dass sie Zusammenhänge herausfinden und die einen nicht an die Hand nehmen. Das ist das Zeug, das mich wirklich fasziniert, während ich weitergehe. Und das bedeutet nicht, wir werden keine Dialoge oder Zwischensequenzen haben. Ich denke, das sind Werkzeuge in deinem Werkzeugkasten.“„Und es geht darum, wie man all diese verschiedenen Aspekte nutzt, manche davon aus anderen Medien, manche von gefundenen Notizen oder Storytelling durch die Umgebung. Und ich denke es ist möglich, diese Dinge voranzutreiben, zumindest für die Art der Spiele, die wir bei Naughty Dog machen. Ich ruhe mich niemals auf meinen Lorbeeren aus und will immer etwas Neues, etwas Anderes ausprobieren, was nicht jedem gefallen wird, aber das ist okay.“Bevor man sich bei Naughty Dog für zukünftige Titel von Elden Ring inspirieren lässt, hat zumindest ein Teil des Entwicklerstudios aktuell noch alle Hände voll mit dem Last of Us-Franchise zu tun. Momentan schraubt das Team nämlich fleißig am kommenden Multiplayer-Ableger, zu dem es unlängst mit einem neuen Artwork endlich mal wieder ein Lebenszeichen gab Deutlich lebendiger geht es da mit der Last of Us-Serie von HBO zu: Bereits in wenigen Tagen, genauer gesagt am 15. Januar, startet die Adaption der mittlerweile zehn Jahre alten Zombie-Apokalypse. In einem unlängst geführten Interview gaben die Darsteller noch einmal einige Details preis und verrieten, dass die Last of Us-Serie mehr von der Zeit vor dem Ausbruch erzählen wird als seinerzeit das Spiel.