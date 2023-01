Elden Ring: Fan baut riesige Figur vom Studio-Chef aus Pappe

Elden Ring: Studio-Präsident wird zu imposantem Bosskampf

Auch fast ein Jahr nach Release können sich viele Fans gar nicht von Elden Ring lösen und lassen sich zu mehr als ungewöhnlichen Aktionen hinreißen, auch außerhalb des Spiels in der echten Welt.Ein Fan hat nun beispielsweise seinen ganz eigenen Bosskampf inszeniert, und zwar gegen den Chef vom verantwortlichen Entwicklerstudio From Software, Hidetaka Miyazaki, höchstpersönlich. Reddit-Nutzer MeanForce1 hat das Antlitz von Miyazaki aus Pappe nachgebaut und würdigt den Studio-Boss so auf eine ganz besondere Weise.Auf dem auf Reddit geteilten Foto ist auch der kreative Reddit-Nutzer selbst zu sehen: Mit gezücktem Schwert macht er sich bereit, den sechs Meter hohen Pappkameraden in Stücke zu hauen. Seine Motivation ist zwar unklar, doch dass Miyazaki als treibende Kraft hinter Spielen wie Dark Souls Bloodborne und zuletzt Elden Ring für unzählige Bildschirmtode der Spieler verantwortlich ist, könnte dabei eine Rolle spielen.Mit einer endlos langen Lebensleiste ist der Chef von From Software sicherlich ein überaus ernstzunehmender Gegner, der sich vor den Bossen seiner Spiele nicht verstecken muss. Zumindest größentechnisch kann der Miyazaki aus Pappe mit einigen Endgegnern mithalten, auch wenn er gegen Riesen oder Drachen doch wieder vergleichsweise klein wirken dürfte.Wie stark der japanische Entwickler als Boss wäre, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Seine diabolische Art, Spieler mit Giftsümpfen oder frustrierenden Feinden zu ärgern dürfte den meisten aber als Exempel auch mehr als ausreichen. Hoffentlich schafft es Reddit-Nutzer MeanForce1 heil aus dem Kampf mit seinem Pappkameraden.Neben den beiden Bildern hat der Schöpfer der gigantischen Miyazaki-Figur auch ein Video auf YouTube gestellt, wo der From Software-Präsident noch einmal hautnah und zum Anfassen präsentiert wird. Mit etwas Glück bekommen wir den oben angedeuteten Bosskampf gegen Miyazaki dann ja in einem potenziell erscheinenden DLC für Elden Ring zu sehen.