Elden Ring: Open World-Abenteuer erreicht beeindruckenden Verkaufsmeilenstein

Elden Ring: Der Erfolg nimmt kein Ende

Aber wo bleibt der DLC?

In nur wenigen Tagen feiertsein einjähriges Jubiläum und auch zwölf Monate nach Release will bricht der Erfolg von From Softwares neuestem Werk nicht ab.Wie das japanische Entwicklerstudio in einer Pressemeldung mitteilt, hat man nun einenin Sachen Verkaufszahlen erreicht:ging Elden Ring demnach überall auf der Welt über die Ladentheke, egal ob physisch oder digital, egal ob auf dem PC, der PlayStation 4 und 5 oder der Xbox One und Xbox Series X | S.Bereits im März 2022 und nur einen knappen Monat nach Release,und dürfte damit nicht nur die erwartete Bilanz der Entwickler, sondern auch der Spielerschaft weit übertroffen haben. In den letzten elf Monaten sind demnach weitere acht Millionen verkaufte Einheiten hinzugekommen.Den neuen Meilenstein feiert man auch mit einem Rückblick auf die vielen Auszeichnungen, die Elden Ring seit seiner Veröffentlichung einfahren konnte. Wenig überraschend ist das Abenteuer im Zwischenlandund konnte noch in weiteren Kategorien absahnen.Eine interessante Statistik zeigte außerdem, dass Elden Ring nicht nur bei den Game Awards selbst die Nase vorn hatte, sondern auch von den meisten Outlets und Spielerabstimmungen zumgekürt wurde. Mit der Menge an Auszeichnungen stellte man sogar einen neuen Rekord auf undAngesichts des bahnbrechenden Erfolges steheneigentlich außer Frage, doch bislang halten sich Entwickler From Software und Publisher Bandai Namco mit entsprechenden Ankündigungen bedeckt. Zwar erschien im Dezember einVon einem umfangreichen Story-DLC mit neuen Gebieten und Bossen fehlt aber trotz einiger Hinweise bisher jede Spur. Ob wir damit noch in Zukunft rechnen dürfen, bleibt abzuwarten. Marketingtechnisch dürfte sich From Software jedenfalls, mit dem man dieses Jahr die fast verschollene Mecha-Reihe wiederbeleben will.