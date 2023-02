Elden Ring: Rollenspiel gewinnt den "Oscar" der Spiele-Branche

Elden Ring: Auch ein Jahr nach Release unaufhaltbar

Die weiteren Gewinner der diesjährigen D.I.C.E. Awards

Die Game Awards waren zwar schon im Dezember, doch die Preissaison ist offenbar noch nicht vorbei unddarf sich erneut über eine entsprechend angesehene Auszeichnung freuen.Bei den, die in der Branche gerne auch als Videospiel-Oscars bezeichnet werden, räumte From Softwares Open-World-Abenteuer nämlich den Hauptpreis ab und kann sich damit einen weiterenauf die Fahne schreiben. Der Erfolg des Rollenspiels,, scheint einfach nicht abzubrechen.Damit reiht sich Elden Ring in eine Bandbreite an Spiele-Highlights ein, die in den letzten Jahren bei den D.I.C.E. Awards ausgezeichnet wurden. Während letztes Jahr das Koop-Vergnügenzum Spiel des Jahres wurde, war 2021 der Erfolg Indie-Hitvergönnt und 2020 schaffte es sogar der Schabernack treibende Schnatterichauf den Siegerthron.Elden Ring gewann aber nicht nur den begehrten Hauptpreis bei den diesjährigen D.I.C.E. Awards, sondern konnte die Konkurrenz auch in den Kategorien Outstanding Technical Achievement, Role-Playing Game of the Year, Outstanding Achievement in Game Design und Outstanding Achievement in Game Direction ausstechen.Das einzige Spiel, das noch mehr Trophäen abräumte als Elden Ring war, es zeichnen sich also durchaus Parallelen zu denab. Indie-Sensationkonnte sich derweil als Action Game of the Year durchsetzen,stahl die Krone als Family Game of the Year undgewann die Kategorie Fighting Game of the Year.konnte die Konkurrenz als Racing Game of the Year abhängen, währendin der Kategorie Sports Game of the Year zum Sieg rollte. Die letzten vier Gewinner waren dannals Immersive Reality Game,als Outstanding Achievement for an Independent Game,als Mobile Game undals Online-Spiel. Bei letzterem bleibt man sich übrigens auch weiter seiner Linie treu