Elden Ring: DLC zum Blockbuster-Rollenspiel endlich offiziell angekündigt

Elden Ring: Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte





Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw



Erhebt euch Befleckte, das Warten hat ein Ende: Mehr als ein Jahr nach dem ursprünglichen Release hat Entwickler From Software endlich denzuangekündigt.Der hört auf den Namenund befindet sich aktuell in Entwicklung. Einen Release-Termin nannte man nicht, nach dem erneuten Aufflammen der Hoffnungsfackel braucht ihr jetzt also noch einmal ordentlich Öl, damit der Funke nicht sofort wieder erlöscht, sondern bis zur tatsächlichen Veröffentlichung durchhält.Die Ankündigung stammt von dem offiziellen Twitter-Account des Spiels, wo man die frohe Kunde mit wenigen Worten verbreitet: „Lasst uns zusammen einen neuen Weg beschreiten. Eine kommende Erweiterung für Elden Ring, Shadow of the Erdtree, befindet sich aktuell in Entwicklung. Wir hoffen, ihr freut euch auf neue Abenteuer im Zwischenland.“Neben dem Namen des DLCs teilte man noch ein Bild, auf dem eine dunkle, zerfallende Version des eigentlich hell leuchtendenzu sehen ist. Offenbar scheint die kommende Erweiterung also entweder lange vor oder lange nach den Ereignissen in Elden Ring zu spielen und euch daher in die Zukunft oder die Vergangenheit zu befördern.Dafür spricht auch der Charakter, der auf dem Bild zu sehen ist., eigentlich entführter Prinz und Bruder von, reitet auf einem Spektralross Richtung Erdenbaum. Schon im Vorfeld hatten viele Fans spekuliert, dass Miquella eine zentrale Rolle im DLC spielen wird: In Elden Ring selbst erfahren wir nur von anderen Charakteren etwas über den jungen Prinz., Herr des Blutes, verschleppte Miquella, während sich Malenia vom Kampf gegenin Caelid erholte. In der Bossarena von Mohg befindet sich ein aufgebrochener Kokon, aus dem eine Hand ragt, die zu Miquella zu gehören scheint. Ob dieser Kokon der Eingang zum DLC sein wird, erfahren wir dann wohl in den kommenden Monaten, wenn From Software mehr über die ersehnte Elden Ring-Erweiterung verrät.