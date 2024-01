Elden Ring: Was erwartet uns im DLC Shadows of the Erdtree? - Spekulationen und Theorien

Elden Ring-DLC: Shadows of the Erdtree – Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Wann spielt der DLC von Elden Ring?

Der DLC aus einer Gameplay-Perspektive

Das Rätsel um Sturmwind

Erfahren wir im DLC zu Elden Ring endlich mehr über unseren loyalen Vierbeiner Sturmwind? Quelle: Bandai Namco / From Software

Der Name des DLCs: Im Schatten des Erdenbaums

Der einst so glorreich leuchtende Erdenbaum scheint im DLC nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein. Doch was verursacht seinen Verfall? Quelle: Bandai Namco / From Software

Der mögliche Auftritt von Godwyn





The Erdtree is a VERY STRAIGHT tree, so you can see where this black mass is enveloping the tree. If you zoom in you can draw lines where the dark mass seems to be strangling the Erdtree. pic.twitter.com/ZojiarOfJu



— QUELAAG ❁ (@xIngenue) March 1, 2023

Wann erscheint der Elden Ring-DLC?

Fast ein Jahr ist die offizielle Ankündigung vomjetzt her und weiterhin istin Sicht. Doch die Gerüchteküche brodelt: Zuletzt heizte ein Steam-Update Diskussionen über die möglicherweise bald folgende Veröffentlichung an.Während sich Publisher Bandai Namco undweiterhin bedeckt halten, werfen wir für euch noch einmal einen Blick auf die bisherigen Informationen zur kostenpflichtigen Erweiterung. Neben einem einzigen handfesten Bild umfasst die Untersuchung, die nichtsdestotrotz einige spannende Möglichkeiten zu Tage fördern.Es ist dasmit einem Kind: Genau das ist zumindest auf dem Bild – der einzigen Informationsquelle zum DLC abseits des Namens „Shadow of the Erdtree“ –zu sehen. Euer treuer tierischer Begleiterträgt ohne Sattel eine langhaarige Person in Richtung eines scheinbar sterbenden Erdenbaums, wobei vor allem die Identität des Reiters interessant ist.Über die lässt sich zwar gegenwärtig nur spekulieren, es deutet aber alles darauf hin, dass es sich umhandelt. Der Sohn von Königin Marika undist in Elden Ring bislang vor allem in Dialogen und Texten präsent, physisch aber nur im Kokon der Arena von Blutfürst Mohg anzutreffen, wo seine leblose Hand herausragt.Der zur ewigen Jugend verfluchte Prinz wurde nämlichund die Instanzen, in denen man Miquella im Spiel sieht (die Eröffnungssequenz sowie einige Statuen) zeichnen ein optisches Bild von ihm, das genau mit der Figur auf dem DLC-Bild übereinstimmt. Doch was bedeutet der Fokus auf Miquella für den DLC?Um das zu beantworten, sollten wir uns zunächst potenzielle Optionen fürdes DLCs anschauen. Anhand des Bildes lässt sich noch nicht sagen, ob die Elden Ring-Erweiterung vor oder nach den Ereignissen des Spiels angesiedelt ist: Der im Würgegriff gehaltene und verkümmerte Erdenbaum könnte sich erst auf dem Vormarsch oder kurz vor seinem Ende befinden.Auch Miquellas Zustand lässt über den Zeitpunkt nur Spekulation zu: Ist der Prinz noch nicht entführt oder aus den Klauen von Mohg befreit worden? Überlegen wir hingegen, wo der DLC spielt, eröffnet sich noch eine weitere Möglichkeit: Eine alternative Geschichte oder eine, die parallel zum Zwischenland existiert und damit neue Wege eröffnet.Um denzu seiner vollen Größe wachsen zu lassen, zog sich Miquella nämlich in einen tiefen Schlaf zurück und verweilte dort auch während und nach der Entführung durch Mohg. Seine Traumwelt könnte nun der Schauplatz des DLCs werden und uns damit ein Stück frei von der etablierten Lore von Elden Ring neue Orten und Charaktere entdecken lassen.Noch spekulativer wird es, wenn es umgeht, die uns im Elden Ring-DLC erwarten könnten. Sollten wir tatsächlich in die Traumwelt von Miquella reisen, scheint der Zugang über den Kokon in Mohgs Bossarena wahrscheinlich – stellt euch also lieber darauf ein, den Fürsten des Bluts mit seinem Dreizack (erneut) windelweich zu prügeln.Wie üblich dürft ihr euch in der Erweiterung auffreuen, die From Software-typisch in Sachen Schwierigkeitsgrad noch einmal über den Herausforderungen des Hauptspiels liegen könnten und einen Charakter voraussetzen, der sich bereits bis zum Ende der Story durchgeschlagen hat.Details über Miquellas Traum sind nicht bekannt, weshalb sich auch nur schwer über mögliche Bossgegner spekulieren lässt. Miquella dürfte mit seiner schwächlichen Statur auch in einer Traumwelt keine ernsthafte Bedrohung darstellen. Einkönnte allerdings Godwyn sein, der in Elden Ring während der Nacht der Schwarzen Klinge kaltblütig ermordet wurde – doch dazu später mehr.Wie From Software-Lore-Experte VaatiVidya spekuliert, könnten wir im Elden Ring-DLC auch Neues über das Spektralross Sturmwind erfahren – vor allem über die Identität vomdes treuen Reittiers. Denn im Verlauf von Elden Ring wird nicht verraten, wer vorher eigentlich auf dem Rücken von Sturmwind das Zwischenland erkundet hat.Hexe Ranni erwähnt den vorherigen Meister von Sturmwind, der auch die drei Geisterwölfe geführt haben soll, die sie euch zu Beginn des Spiels schenkt – einen Namen nennt sie aber nicht. Das DLC-Bild eröffnet nun die Möglichkeit, dass Miquella eben jener Meister sei und eine bislang ungeahnte Verbindung zu Sturmwind haben könnte.Hinweise liefert natürlich auch der Titel des DLCs, derlautet. Eben jener Schatten ist auf dem Bild bereits zu sehen und hat den einst so strahlenden Erdenbaum gehörig in der Mangel. Das Wort Schatten ist in Elden Ring allerdings ganz schön symbolbehaftet: Es bezeichnet unter anderem die bestienartigen Gefährten, die die Zwei Finger an die Seite der Empyreans stellen.Konkrete Beispiele dafür wären Maliketh als Beschützer von Marika und Blaith als Begleiter von Ranni. Andere Namensvettern sind die Unheilvollen Schatten, die versuchen, Ranni hinterrücks zu ermorden sowie die, die als Schatten der goldenen Ordnung bezeichnet wird, wie Twitter-Nutzerin xIngenue anmerkt. Der Schatten des Erdenbaums kann also sowohl eine positive als auch eine negative Konnotation beinhalten, obwohl das Bild letztere zunächst wahrscheinlicher erscheinen lässt.Hier kommt auch Godwyn ins Spiel: Sein Schicksal ist als Halbbruder nicht nur durch die Blutsverwandtschaft mit dem von Miquella verbunden, sondern auch durch Miquellas Versuch, Godwyn einen endgültigen Tod zu bescheren, da dessen Seele nach seiner Ermordung weiterhin im Zwischenland verweilt. Als wäre das noch nicht Grund genug für einen Auftritt von Godwyn im DLC, ist er alsauch noch die Ursache für die schwarze Todeswurzel, die tief unter der Erdoberfläche wuchert.Besagtekönnte nun auch auf dem DLC-Bild zu sehen sein. Dort wird nämlich nicht nur ein Baum gezeigt, sondern zwei: Zum einen der gerade, goldene Erdenbaum, der langsam an Glanz verliert und zum anderen ein dunkler Konkurrent, der sich um den Erdenbaum wickelt und sein Licht auszulöschen scheint. Vielleicht reitet Miquella deshalb auf Sturmwind gen Erdenbaum, um die Todeswurzel aufzuhalten und endlich die Qualen seines Halbbruders zu beenden.Diese Frage lässt sich leider immer noch nicht mit Sicherheit beantworten. Im November 2023 hieß es in einemder Muttergesellschaft Kadokawa Corporation,, auch wenn man selbst intern noch keinen Release-Termin verraten wollte. Diese Frage lässt sich leider immer noch nicht mit Sicherheit beantworten. Im November 2023 hieß es in einemder Muttergesellschaft Kadokawa Corporation,, auch wenn man selbst intern noch keinen Release-Termin verraten wollte. 
Nur einen Monat später folgte dann ein neues Gerücht im Rahmen einer– also schon nächsten Monat.Wenn man den Produktbeschreibungen Glauben schenken mag, könnte zu einem späteren Zeitpunkt sogar noch eine Erweiterung erscheinen, zu der dann ebenfalls eine Partnerschaft ins Haus steht.ein Update auf Steam,und Fans erneut hoffen lässt, dass der baldige Release bevorsteht.Schlussendlich sind all dies natürlich nur Theorien, die erst mit weiterem Material rund um den Elden Ring-DLC oderbestätigt oder widerlegt werden könnten. Bis dahin könnt ihr noch spekulieren und fantasieren – gerne auch mit euren eigenen Überlegungen unten in den Kommentaren.