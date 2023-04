Elden Ring: Fan packt beliebten Shrek-Charakter ins Spiel und das Ergebnis ist genial

Elden Ring: Mit neun Leben gegen Margit und den Feuerriesen

Mehr als ein Jahr hatmittlerweile auf dem Buckel und Fans geben sich alle Mühe, das Spiel auch zwölf Monate nach Release noch frisch zu halten.Damit das gelingt, könntet ihr euch beispielsweiseund das Zwischenland so aus der Egoperspektive genießen. Oder aber ihr schaut euch das neue YouTube-Video eines talentierten Fans an, derin die Welt von Elden Ring geworfen und so eine Reihe unterhaltsamer Szenen gezaubert hat.Der YouTuber eli_handle_b.wav hat denaus dem aktuellen Film "Der gestiefelte Kater 2: Der letzte Wunsch" kurzerhand in das Zwischenland geholt und verschiedene Momente aus Elden Ring nachgestellt. So muss sich der Star aus dem Shrek-Universum unter anderem gegenbehaupten und zieht dabei trotz seiner Degenkünste den Kürzeren.Aber ab und an ist dem Fellknäuel auch ein wenig Ruhe vergönnt: Beispielsweise, wenn er in den Armen von Fia, der Gefährtin auf dem Sterbebett liegt und sich gerade einen kleinen Debuff für seine Lebensleiste abholt, oder wenn er mitzusammen an einem Ort der Gnade das tröstende Licht inmitten der Dunkelheit genießt.Abgesehen von dem Kampf gegen Margit erlebt der gestiefelte Kater noch weitere Abenteuer, die einem talentierten Säbelrassler würdig sind. So galoppiert er auf dem Rücken vondurch das Zwischenland oder erklimmt den, um ihn mit einem gezielten Pikser zu Fall zu bringen. Besonders letzteres ist beeindruckend inszeniert, weil eli_handle_b.wav gekonnt die Spielsequenzen mit Animationen aus dem erwähnten Film verwebt.Wie im Video deutlich werden dürfte, ist der Zorro-Verschnitt nämlich eigentlich gar nicht im Spiel gelandet: Die Szenen aus seinemsind lediglich mit denen aus Elden Ring zusammengefügt worden. Das Ergebnis kann sich aber in jedem Fall sehen lassen und versüßt die vermutlich noch lange Wartezeit auf