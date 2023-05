Elden Ring: Shadow of the Erdtree-DLC könnte erst 2024 erscheinen

Elden Ring: Shadow of the Erdtree-DLC kommt frühstens im nächsten Frühjahr

Auch über ein Jahr nach seiner Veröffentlichung zählt From Softwares Fantasy-Eposnoch immer zu den populärsten Titeln überhaupt. Nicht nur brach es sämtliche Rekorde der Entwickler, sondern vor allem der angekündigtedürfte Spieler bei der Stange halten.Dies zeigt auch der jüngst veröffentlichte Finanzbericht der Muttergesellschaft Kadokawa, der die Verkaufszahlen für das am 31. März beendete Geschäftsjahr 2022 bereithält. Doch einen konkreten Hinweis darauf, dass der DLC noch in diesem Jahr seinen Release feiern könnte, findet man darin nicht. Im Gegenteil.Der Finanzbericht ( via wccftech) zeigt vor allem eins: Elden Ring erfreut sich auch über ein ganzes Jahr nach seinem ursprünglichen Release über hervorragende Umsätze. Bis Ende März 2023 ging das Spiel der Dark Souls-Macher über 20,5 Millionen Mal über die (virtuelle) Ladentheke – ein Zuwachs von ganzen 500.000 verkauften Einheiten. Und auch die Zukunft sieht für Elden Ring rosig aus, immerhin steht mit dem Shadow of the Erdtree-DLC schon frisches Futter vor der Tür.Dass jener jedoch frühstens im kommenden Frühjahr veröffentlicht werden und somit eine Geduldsprobe für From Softwares Fans darstellen dürfte, geht aus den Berichten ebenfalls hervor. Während das Unternehmen plane, abflachende Verkaufszahlen und Gewinne mit dementgegenzuwirken, das im August des Jahres erscheinen soll, arbeite man wohl parallel an einigen mobilen Titeln für das Smartphone oder Tablet.In den Prognosen des Nettoumsatzes für kommende Quartale fehlt der Shadows of the Erdtree-DLC hingegen komplett. Viel mehr ist von einem „mittel- bis langfristigen“ Projekt die Rede, welches keinen Einfluss auf die Umsätze der kommenden zwölf Monate haben soll. Somit ist davon auszugehen, dass wir uns auf die ersehnte Erweiterung zu Elden Ring erst mit dem kommenden April – oder später – einstellen dürfen.Kadokawa spricht derweil von einer „Maximierung des Gewinns durch die Verlängerung der Lebensdauer der IP“. In der Entwicklung soll sich der Elden Ring-DLC hingegen schon seit einiger Zeit befinden, aber es dürfte der Qualität des Titels auch nicht schaden, wenn sich From Software etwas mehr Zeit für die Fertigstellung von Shadow of the Erdtree nimmt. In der Zwischenzeit könnt ihr, solltet ihr nach Abwechslung streben, mit einerwerden lassen. Und, klären wir ebenfalls.Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide Video