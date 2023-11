Elden Ring: Entwicklung des DLCs geht voran, Release weiterhin unklar

Elden Ring: Immer noch kein Release-Termin für den DLC in Sicht

Über ein Jahr nach dem ursprünglichen Release vonhatten viele Fans schon nicht mehr daran geglaubt, dass das Open World-Abenteuer von From Software noch einen DLC bekommt.Ende Februar tauchten die Dark Souls-Entwickler dann aber doch wieder aus der Versenkung auf und kündigtenan: Eine kostenpflichtige Erweiterung, mit der das ohnehin schon gigantische Zwischenland noch größer werden dürfte. Einen Release-Termin gibt es immer noch nicht, aber dieDas lässt sich zumindest einem aktuellen Finanzbericht der Kadokawa Corporation, der Muttergesellschaft von Entwicklerstudio, entnehmen. Dort heißt es: „Der Veröffentlichungstermin für den DLC von Elden Ring wurde noch nicht angekündigt, aber die Entwicklung schreitet reibungslos voran.“Auch in der Q&A-Sektion des Finanzberichts lässt man sich nicht in die Karten schauen. Auf die konkrete Nachfrage, wie es mit der Entwicklung des DLCs aussieht und, versicherte man nur, dass man hart daran arbeite, aber noch keinen Termin zu enthüllen habe.deutete zuletzt ebenfalls eher daraufhin, dass die Elden Ring-Erweiterungerscheinen dürfte.Fans müssen sich also weiterhin gedulden, dürften mit denim Dezember aber auf einen potenziellen Hoffnungsschimmer in Sachen Ankündigung blicken. Um die nochmöglichst sinnvoll zu überbrücken, empfehlen wir euch noch einmal. Dort schauen wir uns nicht nur das einzige Bild an, das zu der Erweiterung bisher existiert, sondern untersuchen auch, was sein Name preisgibt.