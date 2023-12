Elden Ring: Gerücht spricht von früherem DLC-Release als erwartet - und zweiter Erweiterung

Elden Ring: Kollaboration mit Thrustmaster teasert baldigen DLC-Release an

Seit geraumer Zeit warten Fans nun schon auf: Der angekündigte, aber selbst im Anfang NovemberDie Entwicklung ginge gut voran, hieß es dort – doch derbei den jüngst abgehaltenen Game Awards dürfte für viele einen Dämpfer dargestellt haben. Nun gibt es neue Hoffnung in Form einer Kollaboration mit Peripherie-Hersteller Thrustmaster, die nicht nur einen, sondern sogar eine zweite Erweiterung.Während die ursprünglich beim Elektronikhändler Datablitz zu findendelängst wieder offline genommen wurde, hat sich der Reddit-Nutzer ChiefLeef22 zusammen mit einigen anderen Fans die Mühe gemacht, so viele Beweise von der ehemaligen Existenz der Kollaboration wie möglich am Leben zu erhalten. Im Subreddit für Gaming Leaks und Gerüchte nutzt man Imgur und die Google Cache-Seite des Angebots zur Dokumentation.Der Controller kommt in einemdaher, das das Cover-Symbol aus Elden Ring verwendet. Noch viel spannender als das Gamepad selbst ist aber der Release-Termin: Imsoll es erscheinen – und zwar laut Produktseite zusammen mit dem Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree.erfolgte am 28. Februar diesen Jahres, womit genau zwölf Monate zwischen Enthüllung und Release verstreichen könnten.Weiter unten ist darüber hinaus noch die Rede von, von denen sich einer optisch an Malenia, Klinge von Miquella, orientiert, während der andere im Design von Hexe Ranni gehalten ist. Der Release der Gamepads könnte unter Umständen dann 2025 erfolgen – und zwar, wie es auf der Seite heißt. Ob der wirklich in Planung ist oder ob es sich nur um Wunschdenken von Hersteller Thrustmaster handelt, ist aber natürlich unklar.Trotz fehlender Game Awards-Präsenz wäre ein: Wie Reddit-Nutzer Inevitable_Gas_2490 in den Kommentaren betont, tauchte auch der DLC zu Dark Souls 3 vor seinem Release nicht bei irgendwelchen Events auf. Unabhängig vom finalen Termin haben wir noch einmalfür euch zusammengefasst.