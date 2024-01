Elden Ring: Neue Gerüchte rund um den Release des DLCs Shadow of the Erdtree

Elden Ring: Steam-Update lässt Fans wieder Hoffen

Gut zwei Jahre nach dem Release vongibt es wohl bald einen Grund, in die Open World von Entwickler From Software zurückzukehren: Offenbar nähert sich die Entwicklung deseinem Ende. Dies deutet in diesen Tagen ein Update beian.Im Februar 2023 haben Bandai Namco und FromSoftware, hüllen sich aber seit diesem Tag auch in Schweigen. Details sind absolute Mangelware, selbst ein Trailer hat sich bisher nicht Blicken lassen. Möglicherweise könnte aber derzum Kauf bereitstehen.Schon Ende letzten Jahres machte das Gerücht die Runde, dass. Angeheizt werden die Spekulationen nun von Seiten der Entwickler selbst, wenn auch eher indirekt und ungewollt. Ein Update des Steam Backends verrät nämlich, dass in den letzten Tagen an Elden Ring gearbeitet wurde – und einhinzugefügt wurde.Die Änderung zeigt die Webseite SteamDB , die an die Steam-Schnittstelle abgebunden ist. Bei Elden Ring ist nun in der DLC-Sektion ein neues Depot vorhanden, welches aktuell aber noch alsgelistet ist. Dementsprechend muss es sich nicht zwingend um Shadow of the Erdtree handeln, aber die Verbindung liegt natürlich nahe. Immerhin gibt es sonst keine weiteren DLCs, die für Elden Ring angekündigt sind.Diein der Sektion umfassen derweil lediglich die Vorbesteller-Inhalte und die Inhalte der Deluxe Edition. Dasist derweil trotz neuer Inhalte nicht als DLC gelistet, wie der resetera-Nutzer zeta50 festhält. Sprich bei der Steam-Änderung handelt es sich wahrscheinlich auch nicht um Update in dieser Größenordnung.Sollte es sich also bei der Aktualisierung demnach tatsächlich um den großen DLC für Elden Ring drehen, dann ist es gut möglich, dass derin nicht mehr allzu weiter Entfernung liegt., darüber haben wir an anderer Stelle bereits ausführlich spekuliert.