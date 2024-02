Elden Ring: Welche Pläne hat Mega-Konzern Tencent mit dem Soulslike?

Elden Ring im Stile von Genshin Impact – kann das funktionieren?

Präzise getimtes Blocken, zielgenaues Ausweichen, Angriffsmuster der Feinde studieren, düstere Welten und bizarre, meist überlebensgroße Gegner – klingt ganz nach Soulslike. Werund Co. meistern will, muss mit guten Reflexen ausgestattet sein und flinke Finger an Controller und Tatstatur walten lassen.Aber geht das Ganze auch am Smartphone? Wenn es nach dem chinesischen Internet-Unternehmen Tencent ginge, soll das bald möglich sein. Dieses hat nämlichan einem der populärsten Soulslikes überhaupt erworben, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.Dabei handelt es sich um kein geringeres Spiel als das Game of the Year aus dem Jahr 2022, FromSoftwares Elden Ring. Die genauen Pläne, die der chinesische Konzern damit hat, wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. Allerdings sei wohl ein „im Stile von“ geplant, heißt es seitens dreier anonymer Quellen , die in diesen Prozess verwickelt seien.Eine der interessantesten Fragen in diesem Kontext ist wohl, wie man Elden Ring, dessen Spielprinzip nicht gerade auf ein durch In-App-Käufe erweiterbares Worldbuilding fußt, in ein solches transferieren will. Plausibler scheint es da vielleicht, dass Tencent lediglich ein neuartigesaufbauen könnte.Tencent ist Publisher von PUBG Mobile und Mutterkonzern von-Macher Epic Games, hält außerdem. Mit der Umsetzung von Elden Ring auf Mobilgeräten wolle man „seinen alten Spielebestand auffrischen“ und an den Erfolg von PUBG Mobile herankommen.Ob sich die Fans des populären Soulslikes mit diesem Gedanken anfreunden können? Diese warten zunächst wahrscheinlich eher auf News und endlich. Welche Spekulationen sich bisherkönnt ihr hier nachlesen.