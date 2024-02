Elden Ring: Begabter Fan hält sein Abenteuer im Rollenspiel auf 600 Seiten Illustrationen fest

Elden Ring: Dieser entschlossene Fan nimmt euch mit auf eine künstlerische Reise

Vor fast zwei Jahren erschienund derist längst angekündigt, doch auf einen Release-Termin für die kostenpflichtige Erweiterung warten wir weiterhin vergeblich.Wie man sich als großer Fan des Spiels während der Wartezeit beschäftigen kann, hat nun eineindrucksvoll unter Beweis gestellt: Er dokumentierte seine Reise durch das Zwischenland in einemmit jeder Menge detailreicher Illustrationen und teilte das Ergebnis nun in einem Video.ist das Video von YouTube Artyz Artifacts lang, in dem er durch sein Notizbuch blättert – und dabei handelt es sich nur um den ersten Teil, der sich lediglich mit, also dem Anfangsgebiet Elden Rings beschäftigt. Schon der selbst verzierte Einband, auf den er die Rune vom Cover des Spiels samt Namen mit goldener Farbe gepinselt hat, lässt anmuten, wie viel Arbeit in dem monumentalen Werk des Hobbykünstlers steckt.Was folgt ist eine Dreiviertelstunde, in der der Elden Ring-Spieler gemütlich durch sein Notizbuch blättert, Zeit gibt, um dieaufzusaugen und dabei erklärt, in welchem Kontext diese entstanden sind. Angefangen bei seiner Starterklasse, die er als Fehler beschreibt, weil er mit dem Spielstil nicht so gut klargekommen sei, bis hin zum, den Boss am Ende von Schloss Sturmschleier.Die mit Wasserfarben gemalten Bilder zeigen Gegner und NPCs, Landschaften und Gegenstände – einfach alles, was Artyz Artifacts auf seinem Abenteuer so denkwürdig erschien, dass er es in seinemfesthalten wollte. Dazu kommen, die häufig benennen, was zu sehen ist, ab und an aber auch spannende Gedanken zu den Ereignissen mitliefern.Angesichts der, die Elden Ring zu bieten hat, ist der YouTuber sicher nicht der einzige, der seine virtuelle Reise mit handschriftlichen Notizen etwas einfacher gestalten wollte; kaum jemand wird aber wohl eine derart ausführliche und beeindruckende Art gewählt haben, dies samt der vielen, lebensecht wirkenden Illustrationen umzusetzen. Hoffen wir, dass er dieauch noch hochlädt – und für denerneut Pinsel und Farben hervorholt.