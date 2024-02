Elden Ring: Weiterhin kein DLC-Release in Sicht, aber Neuigkeiten vom Mutterkonzern

Elden Ring: DLC soll „Langzeitwert“ des Rollenspiels steigern

Es gibt wohl keine Neuveröffentlichung, die Soulslike-Fans derzeit so heiß erwarten, wie denmit dem prunkvollen, aber aktuell noch kryptischen Titel Shadows of the Erdtree.Obwohl die Ankündigung mittlerweile rund ein Jahr zurückliegt, hält sich From Software mit derweiterhin zurück. Das ändert sich auch mit dem jüngst geteilten Finanzbericht nicht, Neuigkeiten gibt es aber trotzdem – und zwar direkt von Kadokawa, dem Mutterkonzern von EntwicklerstudioWie gehabt, heißt es in der Q&A des erwähnten Finanzberichts auf die Nachfrage, wie es um diesteht und wann mit einemzu rechnen ist: „Wir arbeiten aktuell hart an der Entwicklung des DLCs für Elden Ring, aber wir haben derzeit noch keinen Veröffentlichungstermin anzukündigen.“ Hinsichtlich des ersehnten Erscheinens der Erweiterung gibt es also leider weiterhin kein Update.Dafür findet der DLC Shadows of the Erdtree noch an anderer Stelle im Bericht Erwähnung, nämlich im Hinblick auf Unternehmungen von From Software,zu verbessern. Hier heißt es, „mehrere Maßnahmen“ befänden sich gegenwärtig in Arbeit, um weiterhin dasvon Elden Ring auszuschöpfen, darunter auch ein „erheblicher DLC“, um den „langjährigen Wert zu maximieren.“Fans spekulieren bereits, was die Formulierung für diebedeutet. Dabei gilt natürlich zu bedenken: Auch wenn Finanzberichte primär kein Marketingmaterial nach außen darstellen, sollen damit natürlich die geldgewaltigen Investoren beschwichtigt werden, und da neigt man dann gegebenenfalls schon mal zu Übertreibungen.aus dem Hause From Software müssen sich Fans aber wohl keine Sorgen machen, zu wenig Inhalt geliefert zu bekommen.Über dieund verraten, was genau euch dort spielerisch und Story-technisch erwarten könnte. Ansonsten kochte diebezüglich deszuletzt aufgrund eines möglicherweise kommenden, und ein Fan zeigte,ziehen lässt.