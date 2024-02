Elden Ring: Neue Mod macht Malenia jetzt noch viel schwieriger

Elden Ring: Malenia auf Speed gefällig? Neue Mod macht's möglich

Um sich die Wartezeit bis zum hoffentlich bald kommendenzu verkürzen, lassen sich Spieler des monumentalen Rollenspielseiniges einfallen.So hat ein Hardcore-Fan zuletzt sein ganzes Abenteuer dokumentiert, in dem er einfüllte. Wenn euch das nach zu viel Arbeit klingt, könnt ihr euch das Spiel aber auch einfach schwieriger machen: Eine neue Mod sorgt nämlich dafür, dass eineuch nun noch härter den Hintern versohlt.Elden Ring-Spieler werden bereits geahnt haben, dass es um Malenia geht: Die rothaarige Walküre hat sich schon beim Release in kürzester Zeit den Ruf alsverdient und nicht nur wegen ihrem Wasservogeltanz unzählige Game Over-Screens herbeigeführt. Falls ihr durch wiederholtes Antreten gegen Malenia wie der legendäre Spielerbereits jeden ihrer Tricks auswendig kennt, kommt eine neue Mod nun wie gerufen.Programmiert vom Spielerverpasst die Modifikation der von Fäulnis zerfressenden Kriegerin zwei neue Phasen und eine ganze Menge frische Moves, die euch auf Trab halten sollen. Dernimmt dabei astronomische Ausmaße an: Nicht umsonst warnt der Mod-Ersteller auf Nexusmods , dass ihr euch dieser Herausforderung wirklich nur stellen solltet, wenn ihr Malenia in- und auswendig kennt. Ein paar Mal gegen sie gewonnen zu haben dürfte nicht ausreichen, um aus der neuen Begegnung als Sieger hervorzugehen.Falls euch diese Warnung davon abschreckt, die Mod zu installieren, lohnt ein Blick auf YouTube, wo der koreanische Spieler Ongbal bereits ein Video hochgeladen hat, wie er die noch fiesere Malenia in die Schranken weist,. Hier bekommt ihr dann auch gleich einen Eindruck davon, welche neuen Moves der Boss dann drauf hat – und welcheihr besser schnellstens verinnerlicht.Lore-Fans dürfen sich derweil überfreuen, die der Mod-Ersteller aus den Daten von Elden Ring gezogen und in den Bosskampf integriert hat. Wer sich dafür begeistern kann, sich der Herausforderung aber nicht gewachsen sieht, kann sich dieam Ende des eingebetteten Videos anschauen. Wie es um diesteht, verraten wir euch derweil an anderer Stelle.