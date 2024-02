Elden Ring: Dreiminütiger Gameplay-Trailer angekündigt: Wann und wo ihr ihn sehen könnt

Elden Ring: Wann und wo könnt ihr den Trailer zum DLC schauen?





The first trailer for #ELDENRING Shadow of the Erdtree will be revealed in 16 hours. Join us at 15:00 UTC.https://t.co/vdG8dJvcet pic.twitter.com/lBbKJYxW2z



— ELDEN RING (@ELDENRING) February 20, 2024

Lange mussten Fans auf ein Lebenszeichen warten, nun ist es endlich so weit: Entwicklerstudio From Software hat einenzum heiß ersehntenangekündigt.Die Kirsche auf der Sahnehaube? Die Zeit zwischen der Bekanntmachung und dem tatsächlichen Gameplay-Video, das euch rund drei Minuten aus der kommenden Erweiterung vorführen soll, ist lächerlich gering: Verkündete man die frohe Kunde um Mitternacht unserer Zeit, soll der Trailer nunwerden.Stellt also schon einmal eure Wecker, denn heute,wird das Werbevideo mitzum Elden Ring-DLC Shadows of the Erdtree auf YouTube einschlagen. Fündig werdet ihr auf allen Kanälen von Bandai Namco, für eventuelle deutsche Untertitel und eine Datumsanzeige in der uns gewohnten Weise empfehlen wir natürlich, beim europäischen vorbeizuschauen.Der letztgenannte Punkt wird natürlich nur relevant, falls man zusätzlich zum Gameplay auch endlich einenverrät. Zumindest der bislang sehr häufig akkurate, der seine Informationen im französischen Dealabs Magazine veröffentlicht, will den übrigens schon kennen: Demnach soll die kostenpflichtige Erweiterung allem Anschein nachund dann nicht nur alleinstehend, sondern auch zusammen mit dem Hauptspiel in mehreren Editionen zum Kauf erhältlich sein.Das heutige Werbevideo zu Elden Ring könnte diese Aussage direkt bestätigen oder zu Staub zerfallen lassen, falls man tatsächlich ein Datum verlauten lässt. Bleibt zu klären, was euch in Sachen Gameplay erwartet: Wer die bisherigen Trailer zum Open World-Epos kennt, der rechnet vermutlich genau wie wir mit einigen kryptischen Worten zur Story sowie eine ganze Reihe an, bei dem sich auch einige der neuen Bosse die Ehre geben dürften.Welche Endgegner das genau sind, darüber können wir derzeit natürlich nur spekulieren – abseits des einzigen Bildes, das manbei der Ankündigung veröffentlichte, gibt es schließlich noch kein Material zum DLC. In einem eigenen Artikel nehmen wir die Informationslage trotzdem für euch auseinander und verraten,