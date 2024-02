Elden Ring: Endlich: Erster Gameplay-Trailer enthüllt Release-Termin

Elden Ring: Jede Menge frisches Gameplay zum Shadows of the Erdtree-DLC

Preis des DLCs und eine saftige Collector's Edition

250 Euro für den DLC, das Artbook und eine Figur? Die Investition will gut überlegt sein - wenn das gute Stück nicht schon ausverkauft ist.

Release-Termin und Gameplay-Trailer am selben Tag: Für-Fans fallen Weihnachten und Geburtstag heute zusammen, denn es gibt endlich die wohl wichtigsten Neuigkeiten zumDrei Minuten, randvoll gefüllt mit neuen Gebieten, Gegnern, Waffen und Zaubern – und, die vermutlich wieder etliche Versuche von euch abverlangen werden, um den hart erkämpften Sieg zu erlangen. Wie vom Leaker richtig vorhergesagt, könnt ihrselbst Hand anlegen, wenn Shadows of the Erdtree offiziell erscheint.Der Trailer zum Elden Ring-DLC Shadows of the Erdtree begann dort, wo auch viele Fans den Zugang zur Erweiterung vermuteten: Imin der Bossarena von Mohg, dem Fürsten des Blutes, genauer gesagt bei dem großen Kokon, in demschlummert. Der entführte Bruder von Malenia reitete auf dem ersten Bild zum DLC einst auf dem Spektralross Sturmwind und spielt nun tatsächlich eine große Rolle in Shadows of the Erdtree.Wie man auf der offiziellen Website verrät, führt Miquella euch in das, abseits der Zwischenlande; ein Ort, der vom Erdenbaum verdeckt wurde und den einst Königin Marika bereiste. Das Land der Schatten präsentierte sich auch im Gameplay-Trailer mit völlig, die natürlich von einer Reihe frischer Schrecken bewohnt werden, denen ihr euch bei eurem Abenteuer stellen müsst.Die sind im Werbevideo natürlich auch die größte Attraktion:glänzen mit ihrer Anwesenheit und beeindrucken mit brachialen Angriffen und abgefahrenen Designs. Neben einer gigantischen Löwenbestie mit menschlichen Merkmalen und einemsticht vor allem eine menschliche Gestalt mit rotem Umhang, einer Schlange auf der Schulter und einem bedrohlichen Stab ins Auge.Der ist offenbar auch der Posterboy des DLCs und in der Collector's Edition am Start. Ja, ihr habt richtig gehört: Zwar könnt ihr die Shadows of the Erdtree-Erweiterung natürlich auch einzeln fürim digitalen Shop eurer Wahl erstehen, ihr habt aber auch die Möglichkeit, die mitgeringfügig teurerezu kaufen. Neben dem DLC selbst wartet dort unter anderem der digitale Soundtrack sowie ein physisches Artbook auf euch.Der Star der Edition und auch der Grund für den hohen Preis ist aber die Figur von– satteund damit der Blickfang jedes Wohnzimmers. Ob euch das das Geld wert ist und ob ihr die, momentan nur im Bandai Namco Store erhältliche Version, aufgrund des regen Andrangs überhaupt in die Finger bekommt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Damit haben aber zumindest dieendlich ein Ende.