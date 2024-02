Elden Ring: Große Analyse des Trailers zum DLC Shadow of the Erdtree

Elden Ring: So betretet ihr (vermutlich) den Shadow of the Erdtree-DLC

„Das Schattenland liegt jenseits unserer Grenze, Simba“

Brachiale Bosskämpfe: Diese Endgegner zeigt der erste Trailer

Diese Boss-Bestie gibt uns schon jetzt viele Rätsel auf: Ist sie ein einziges Wesen oder handelt es sich angesichts der vielen Arme und Beine um mehrere Personen in einer Art Kostüm?

Der Wicker Man ist nicht nur aus dem gleichnamigen Film bekannt, sondern auch aus dem Manga Berserk von Kentaro Miura – kein Wunder also, dass er in Elden Ring auftaucht.

Neue Waffen, neue Möglichkeiten

Der Stachelschwein-Zauber, den auch der oben erwähnte Nilpferd-Nashorn-Boss einsetzt, kann offenbar ebenfalls von euch benutzt werden, wenn ihr die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt.

Der 21. Februar war ein denkwürdiger Tag für FromSoftware-Fans: Nicht nur, dass das japanische Entwicklerstudio endlich einenzum ersehntenveröffentlichte, auch denverriet man bereitwillig., also vier Monate nach dem ersten und hoffentlich nicht letzten Werbevideo, soll die mitdurchaus saftig bepreiste Erweiterung erscheinen, und wer mit dem Hauptspiel seinen Spaß hatte, dürfte angesichts dessen sicherlich schon unruhig in seinem Sessel hin- und herrutschen. Damit die Wartezeit nicht so lang wirkt wie das Durchreiten der Zwischenlande, haben wir den dreiminütigen Gameplay-Trailer für euchund erklären, was der schon jetzt alles verrät.Bevor wir uns den neuen Gebieten, Bosskämpfen und Lore-Implikationen widmen, fangen wir lieber am Anfang an – und zwar in jeder Hinsicht. Denn die ersten 30 Sekunden des Gameplay-Trailers zum Elden Ring-DLC Shadows of the Erdtree zeigen mit großer Wahrscheinlichkeit den. Zu sehen ist dort die Bossarena von Mohg, dem Fürsten des Blutes, die sich imbefindet, bevor das große behaarte Ei, das im hinteren Teil platziert ist, den Bildschirm ausfüllt. Lore-hungrige Fans wissen bereits, worum es sich dabei handelt: Den Kokon, in dem Miquella, der Bruder Malenias schlummert, nachdem er von Mohg entführt wurde.Schon im Vorfeld wurde von vielen, darunter auch dem Souls-YouTuber Iron Pineapple spekuliert, dasssamt heraushängender Hand als Eingang zum DLC dienen werden. In seine Traumwelt werdet ihr dort aber nicht gesogen: Auf der offiziellen Website stellte man bereits klar, dass Shadows of the Erdtree imangesiedelt ist. Dort verrät man auch, dass Miquella einst dieses Reich betrat und sich vorher „seines Fleisches, seiner Kraft, seiner Abstammung“ und „allen goldenen Dingen“ entledigte – ihr werdet Malenias Bruder also vermutlich nicht in seiner ursprünglichen, fragilen Gestalt antreffen.Dass Miquella offenbarführt, darauf deuten auch bereits zahlreiche Hinweise hin. „In seiner strahlenden Reinheit läutert er die Herzen der Menschen durch Liebe. Es gibt nichts Furchterregenderes“, heißt es zu Beginn des Trailers, während der Kokon mit dem schlafenden Entführten darin zu sehen ist. Auch dass man der offiziellen Website zufolge ins Schattenland „gelockt“ wird, unterstreicht dievon Miquella. Viel mehr verrät der Trailer in dieser Hinsicht zwar nicht, dass sich der Eingang zum DLC im Mohgwyn-Palast befindet, ist aber sehr wahrscheinlich. Stellt euch also darauf ein,, falls ihr dies noch nicht getan haben solltet.Als nächstes folgen eine Reihe an Landschaftsszenen, diezur Schau stellen. Neben weiten Arealen, die dank eines gigantischen Schleiers – womit wir wieder beim Schlaf- und Traummotiv von Miquella wären, denn der Schleier erinnert eindeutig an den herunterhängenden Stoff eines Himmelbetts –rund um die beidenin ein gold-schwarzes Licht getaucht werden, zeigt der Trailer auch dunkle Blumenfelder im Untergrund; die verwüstete Halle einer Kathedrale, die an die Akademie von Raya Lucaria erinnert; sowie mit Krügen behangene Höhlen und mit Lava gefüllten Schlössern – an Varianz mangelt es dem Elden Ring-DLC also offenbar nicht.In einem Interview mit Eurogamer verriet Hidetaka Miyazaki, Chef vom verantwortlichen Entwicklerstudio FromSoftware, dass es erneutgeben solle. Allerdings, so Miyazaki weiter, seien diese nun nahtloser miteinander verbunden. Ebenfalls spannend: Der, auch wenn wir im Trailer noch keinen Blick darauf erhaschen konnten.Die Menge an verschiedenen Orten und der stolze Preis von 40 Euronen deuten bereits auf diehin und der Studio-Chef bestätigt die Vermutungen beziehungsweise Hoffnungen der Fans im erwähnten Interview, wonach Shadows of the Erdtree die „bislang größte Erweiterung [des Studios] was den allgemeinen Umfang angeht“ sein soll. Bereits die reine Oberfläche des Schattenlands sollFür viele Spieler stellen die Bosskämpfe der FromSoftware-Spiele das Highlight schlechthin dar und auch im Elden Ring-DLC werdet ihr auf entsprechend knackige Feinde mit langen Lebensleisten treffen.soll es geben, wie Eurogamer in Erfahrung bringen konnte, und im ersten Trailer sind schon einige davon zu sehen. Nur kurz im Bild: Ein Ritter auf einem gepanzertem Wildschwein; einemit einem Zauber, der es in ein Stachelschwein verwandelt; sowie ein verwesender alter Mann, der sich gerade seine Wirbelsäule aus dem Kopf zieht und diese sicherlich als Waffe verwenden will.Ein bisschen mehr lässt sich zu vier anderen Bossen sagen. Als einer der ersten großen Endgegner springt im Trailer eine, aber menschlichen Armen und Beinen auf den Spieler zu. Ein Großteil seines Körpers ist allerdings von einer Kutte verhangen, unter der euch vermutlich, ähnlich wie bei Godrick, eine böse Überraschung erwarten dürfte – nicht, dass die Schnappangriffe, die beschworenen Blitze und der graue Nebel, der sicherlich den bei voller Leisteherbeiführt, schon genug wären.Auch spannend ist der, dessen brennender Körper aus gezwirbelten Eisenstäben besteht, in denen leicht entflammbares Material zu stecken scheint; wobei nicht eindeutig erkennbar ist, ob es sich dabei um Menschen oder nur um Holz handelt. Auch Beserk-Fans wird die wandelnde Fackel bekannt vorkommen. Eines der abgefahrensten Designs rockt derweil ein, das einen knochigen Bumerang wirft und das wirkt wie eine Mischung der beiden Sagengestalten Dullahan (stammt aus Irland) und Nuckelavee (stammt aus Schottland).Am prominentesten wurde aber natürlich der Cover-Star von Shadow of the Erdtree gezeigt:. Mit der zweiköpfigen Schlange auf der Schulter, dem langen Stab und den verschiedenen Feuer- und Dunkelzaubern sowie einer sehr schmerzhaft aussehenden Greifattacke könnte Messmer zu einem der schwierigsten Bosse des DLCs gehören und wird auch in der Story sicherlich eine prominente Rolle spielen. Apropos Herausforderung: Im Interview wurde Miyazaki natürlich auch auf die berühmt-berüchtigte Malenia angesprochen und verkündete, dass Fans bei einigen der DLC-Bossen mitrechnen dürfen.Damit ihr damit fertig werdet, solltet ihr die vielen neuen Waffen nutzen, die euch in Shadow of the Erdtree erwarten. Gleichsoll die Erweiterung einführen und mit dem Martial-Arts-Manöver, bei dem der Spieler einen Gegner mit schnellen Faustschlägen und schwungvollen Tritten bearbeitet, dürfte sich im Trailer bereits eine davon die Ehre gegeben haben. Nicht weniger mächtig wirkt derweil die, die beinahe an ein Maschinengewehr erinnert.Damit enden die Möglichkeiten, die man euch zum Bezwingen der Bosse an die Hand gibt, natürlich noch nicht. Auf der offiziellen Website erklärt man, dass es auchgeben wird, wobei letztere auszugsweise ebenfalls schon im Trailer zu sehen ist. So bringt ein großflächiger lila Zauber mit Schmetterlingen eine Reihe von Feinden zum Einschlafen, während eine Inkantation einenauf den Plan ruft – damit wird’s haarig für die Gegner.Bleibt der Aspekt der, zu denen sich aktuell noch nur viel spekulieren lässt. Souls-YouTuber befassen sich bereits mit den ersten Theorien, die sich zum gezeigten aufstellen lassen, und vor allem Messmer ist Mittelpunkt vieler Diskussionen. Aktuell schwebt die These im Raum, dass er einund damit ebenfalls aus der Verbindung von Marika und Radagon entsprungen sein könnte. Mehr zur Geschichte rund um Miquella könnt ihr derweil innachlesen.Welche Gebiete ihr in der Erweiterung noch bereisen, welche Bosse noch bezwingen, welche Waffen noch meistern und welche Geschichten noch lernen könnt, erfahrt ihr dann, wenn Shadow of the Erdtree für denerscheint.: Einefür, bei der ihr zusätzlich zur Erweiterung eine 46 Zentimeter hohe Figur von Messmer bekommt.