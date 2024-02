Elden Ring: Keine weiteren DLCs nach Shadow of the Erdtree geplant – doch es gibt einen Lichtblick

Erst gestern versetzte der erste offizielle Trailer zum heißersehnten, FromSoftware-Fans aus aller Welt in Aufruhr. Nun gibt der Entwickler einen Ausblick, wie es um diedes gefeierten Soulslike steht.Während die Worte von Chef-Entwicklerzunächst einmal nach ernüchternden Neuigkeiten klingen, lässt er sich ein Schlupfloch offen, welches diezumindest nicht komplett im Keim ersticken lässt.Zurzeit gäbe es keine Pläne seitens, nach dem Shadow of the Erdtree-DLC weitere Erweiterungen für Elden Ring auf den Weg zu bringen. Gerade für Kenner älterer Werke des Entwicklers, beispielsweise Dark Souls 2 oder dender Reihe, dürfte dies eine herbe Enttäuschung bedeuten. Immerhin wurden eben jene über den Lauf der Zeit mitversorgt.Dennoch lässt man diedes wohl beliebtesten Titels der Entwickler offen: „Wir haben derzeit keine Pläne für einen zweiten DLC oder ein Sequel, aber wir wollen diese Möglichkeit auf keinen Fall ausschließen“, soim Gespräch mit IGN . „Wir denken, dass es in der Zukunft durchaus etwas geben könnte“, erklärt er weiter und weckt damit mindestens einen Hoffnungsschimmer in den Herzen der Souls-Fans.Dabei bezieht sich Miyazaki auf eine, die er bereits bei einer E3-Präsentation im Jahrehinsichtlich der Dark Souls-Reihe getroffen hatte. Damals erklärte er, dass Dark Souls 3 nicht das Ende, sondern viel mehr einfür das Franchise und Entwickler FromSoftware darstelle. Der dritte Ableger war das letzte Spiel, an dem er selbst Hand anlegte, bevor er die Rolle des Präsidenten bei FromSoftware übernahm.Über die Jahre hat sich das japanische Entwicklerstudio zu einem ernstzunehmenden Vertreter in der Spielelandschaft gemausert, der sich dank Titeln wieoder auch dem zuletzt erschienenenaus dem mit der Zeit einengenden Gewand derbefreien konnte, das man sich bereitsmitselbst überstreifte. Was nun ganz konkret nach dem Elden Ring-DLC, Shadow of the Erdtree, bei FromSoftware passiert, bleibt dennoch reinste. Anhänger des Studios warten derweil noch immer sehnlichst auf ein Bloodborne-Remake, zu welchem sich Hidetaka Miyazaki jüngst ebenfalls äußerte.Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide Video