Elden Ring: Anstieg der Spielerzahlen dank Trailer zum Shadow of the Erdtree-DLC

Elden Ring: Über 100.000 gleichzeitige Befleckte in den Zwischenlanden

Ziemlich genau zwei Jahre ist der Release vonmittlerweile her: Das Open World-Abenteuer von From Software hat seitdem Presse und Spieler gleichermaßen begeistert und dank dernie völlig an Fahrt verloren.Denn mit, der für dendatierten Erweiterung, dürfen Fans endlich wieder zurück in die Zwischenlande beziehungsweise genauer gesagt ins neue Schattenland. Nun gab es jüngst endlich erstes Gameplay zum DLC zu sehen, und das hat offenbar ordentlich den Hype befeuert, wodurch auch dieeiniges an Aufwind erleben.Ein Blick auf die Statistiken von SteamDB zeigt: An die mehr als 900.000 gleichzeitigen Spieler ist Elden Ring zwar schon lange nicht mehr herangekommen, trotzdem fanden sich am Höhepunkt der letzten 24 Stundenzur gleichen Zeit irgendwo zwischen Limgrave, Liurnia und Caelid ein, um noch einmal ihre Klingen rot zu färben.Seitdem vergangenen Mittwoch, hat sich die Zahl fast verdreifacht. Die Gründe dafür sind derweil offensichtlich, denn viele Spieler scheinen nach den spektakulären Szenen des Trailers Lust bekommen zu haben, sich erneut den von Hidetake Miyazaki und seinem Team. Doch es gibt noch einen weiteren Anlass.Denn wenn From Software seinen Traditionen treu bleibt, dann wird der DLC erneut im Endgame an-, und einen. Falls ihr also noch ganz am Anfang steht oder womöglich schon im drölften New Game Plus herumstreunt, solltet ihr eventuell die, bevor die Erweiterung erscheint, damit ihr dann am 21. Juni direkt loslegen könnt.Mehr als, so der Höhepunkt gleichzeitiger Spieler in den letzten 24 Stunden auf Steam, haben sich dies jedenfalls auch gedacht und feilen an ihrem aktuellen Charakter, um für diezu sein. Falls ihr euch noch nicht aufraffen könnt, aber schon einmal wissen wollt, was euch im Sommer erwartet: Inverraten wir, was wir bereits jetzt in Erfahrung bringen konnten.