Enotria: The Last Song – Neues Soulslike bekommt neuen Termin wegen Elden Ring-DLC





Wer in der überfluteten Videospielindustrie eine Chance haben will, der muss besonders bei der Wahl seines Release-Termins ganz genau die Konkurrenz im Blick behalten – und Blockbuster wieim großen Bogen umschiffen.Trotz riesigem Erfolg hatten besonders Guerilla Games in der Vergangenheit ein wenig Pech in dieser Hinsicht: Die Veröffentlichung vonerfolgte kurz vor dem Nintendo Switch-Gigantenundkollidierte mit From Softwares Open World-Meilenstein – der nun auch einzum Ausweichen bringt.Wer, ein von italienischer Folklore inspiriertes AA-Soulslike vom Entwicklerstudio Jyamma Games, bereits auf dem Schirm hatte, der weiß, dass das Spielsollte. Ein Tag, den sich Soulslike-Fans im Kalender dick markiert haben – denn dort wird auch der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree veröffentlicht, wie man in einemvor Kurzem mitteilte.Grund genug für Jacky Greco, CEO von Jyamma Games,. Auf dem offiziellen Discord des Spiels (via dotesports ) verriet er, dass ein gleichzeitiger Release mit dem Elden Ring-DLCund dürfte damit sicherlich Recht haben: Wenn ein jeder Soulslike-Liebhaber mit der Rückkehr ins Zwischenland (beziehungsweise die Reise ins Schattenland) beschäftigt ist, wo bleibt dann noch Zeit für einen bislang völlig unbekannten Genre-Vertreter?Interessierte Spieler müssen ihren Kopf aber nicht in den Sand stecken:will man den neuen Release-Termin von Enotria während der Future Game Show enthüllen und dann auchzeigen. Greco versprach sogar noch mehr „große Neuigkeiten“, die man während desselben Events teilen werde – wir dürfen gespannt bleiben.Kein Gameplay, aber zumindest einen ersten Blick auf die Ästhetik und Welt von Enotria: The Last Song könnt ihr imwerfen, in dem noch der veraltete Release-Termin verkündet wurde; der übrigens auch noch auf der Steam-Seite des Spiels prangt. Einist derweil aktuell ordentlich reduziert: Bei Valves Spieleplattform