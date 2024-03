Elden Ring: Melina und Sturmwind sollten euch eigentlich am Strand begrüßen

Während der Release-Termin vomam 21. Juni langsam, aber sicher näher rückt, denken sich Fans neue spannende Wege aus, um die Wartezeit zu überbrücken.Ein YouTuber hat nun beispielsweise einesamt alternativer Vertonung in den Dateien des Spiels aufgespürt, die verrät, dass das Rollenspiel ursprünglich mal. Melina und Sturmwind begrüßen euren Befleckten zwar in jedem Fall, doch der Ort, an dem diese Begegnung hätte stattfinden sollen, war während der Entwicklung noch ein anderer.YouTuber Sekiro Dubi erklärt im Video auch genau, wie er über diesengestolpert ist. So werden die Zwischensequenzen in Elden Ring normalerweise nach den Orten benannt, an denen sie spielen, und während der Friedhof der Gestrandeten den Dateinamen M18_00 trägt, hört die Anfangsszene von Melina und Sturmwind auf den Titel S60_43. Der als M60_43_35_00 bezeichnete Bereich aus dem Network Test vor dem Release des Spiels liefert einen„Respawn-Punkt für Spielanfang (deaktivieren)“ heißt es dort, wobei sich das nicht etwa auf die Küstenhöhle bezieht, in der ihr in Elden Ring letztendlich aufwacht, sondern auf den Strand daneben – ein Ort, der, schließlich fallt ihr nach dem Sieg oder Versagen gegen den Tutorial-Boss die Klippe herunter und werdet dann von der Meeresströmung hinfortgespült. Von dort ging es dann ursprünglich an einem Söldner und einem schlafenden Wolf vorbei in die Höhle, die genau deshalb auchheißt.Doch nicht nur den Ort haben die Elden Ring-Entwickler letztendlich geändert, auch diebei eurer Begrüßung weichen in dervon der einst geplanten ab. Im Video sind nun die entfernten Zeilen zu hören, die die einäugige Dame euch zuflüstert: „Glaubst du, das hier ist die eine, Sturmwind? Keine Sorge, es ist noch nicht zu spät. Sie wird den Elden Ring sicherlich suchen… denn das ist ihr Fluch“, erklärt Melina gegenüber dem Spektralross.Über denlässt sich natürlich nur spekulieren, ein Kommentator genau wie der YouTuber selbst glauben aber, dass die Entwickler sich abseits der Kapelle der Erwartung für einen Start in geschlossenen Räumen entschieden haben, um dennach Limgrave noch eindrucksvoller zu gestalten – und das ist ihnen definitiv gelungen. Apropos Limgrave: Der bald erscheinende, soll sogar größer sein als eben jenes Gebiet.