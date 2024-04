Malenia war gestern: Elden Ring-Peitsche serviert süße Schmerzen abseits des Bildschirms

Soulslikes haben bekanntermaßen den Ruf weg, nicht mit Herausforderungen zu geizen und Fans mit fiesen Bossen zum Äußersten zu bringen; da istkeine Ausnahme.Das virtuelle Versohlen eures Hinterns, etwa durch legendäre Bosse wie Malenia oder Maliketh, durftet ihr im Open World-Abenteuer ja schon zur Genüge erleben. Wenn euch das nicht reicht und ihr dieauch ins echte Leben mitnehmen wollt, könnte euch das neue Produkt aus dem Hause From Software besonders reizen: EineEgal, ob euch die Lust vom Versagen in Elden Ring nicht mehr ausreicht und ihrerreichen wollt oder ihr kreative Weisen sucht, die Wartezeit bis zum DLC Shadow of the Erdtree zu überbrücken: Die Lederpeitsche von From Software wird euer Verlangen stillen. Mit einem gefestigten Griff, auf den der Spielname eingraviert ist – nur echt mit Trademark-Zeichen – rutscht euch das Gerätnie aus der Hand.Mit seiner rotbraunen Färbung erinnert die Peitsche an die, die ihr auch in Elden Ring selbst findet: Natürlich skaliert sie mit eurer, denn je stärker ihr seid, desto stärker könnt ihr auch zuschlagen. Sollte dies euer erstes Werkzeug zur Selbstgeißelung sein, empfiehlt sich ein genauer, um euren Rücken nicht mit der ersten Ingebrauchnahme zu überfordern.Die Peitsche istgedacht: Kommt also nicht auf die Idee, wie Indiana Jones damit auf Schatzsuche zu gehen und euch über Abgründe mit Stachelfallen darin schwingen zu wollen. Das Material ist dem Außeneinsatz nicht gewachsen und könnteoder sogar reißen. Ob ihr die Peitsche auch wirklich benutzen oder nur als Sammlerstück ausstellen wollt, ist natürlich euch überlassen.Schmerzen gibt es aber schon beim Bestellvorgang, denn der lange Lederlappen schlägt mitzu Buche und ist nicht über den offiziellen Shop, sondern nur von lokalen Drittanbietern zu haben, die für den Kauf und Vertrieb eigens nach Japan angereist sind, um euch mit der heißen Ware zu beglücken., zu der wir euch an anderer Stelle die wichtigsten Informationen aus dem letzten Trailer zusammengesucht haben.Disclaimer: Natürlich handelt es sich hierbei um keine echte News, denn wir schreiben den 1. April 2024 – ein Aprilscherz. In Sachen Freizeitvergnügen wird From Software wohl den Videospielen treu bleiben. Vor Fake-News solltet ihr derweil ernsthaft auf der Hut sein. Eine Anlaufstelle, unter der ihr euch näher über das Thema informieren könnt, bietet die Bundeszentrale für politische Bildung