Elden Ring-DLC wird ein richtiger Kaventsmann!

Der Sommer wird für Soulslike-Fans gleich in zweierlei Hinsicht heiß. Dank des für Juni angekündigtenwerden sie nämlich gehörig ins Schwitzen kommen. Die Erweiterung ist wahrscheinlich einer der in der Spielewelt am sehnlichsten erwartete DLC in der Geschichte.FromSoftwares Director Hidetaka Miyazaki schürt auf jeden Fall schon einmal das Feuer der Vorfreude, wenngleich er bekräftigt, dass es dievon 2022 bleiben soll. Dafür gibt es aber auch einen triftigen Grund.Man hätte wahrscheinlich genug Inhalte für mehrere kleine bis mittelgroße DLCs gehabt, so wie sie FromSoftware auf für Dark Souls 2 und Dark Souls 3 veröffentlicht hatte. Allerdings wollte man für Elden Ring wirklich ein Mordsding aufs Parkett legen. „In Elden Ring geht es um die Erkundung der Welt und den Sinn für Abenteuer“, sagte Miyazaki im Interview mit dem chinesischen Sozialen Netzwerk Zhihu (via PC Gamer ). „Um den Spielern dieses Erlebnis zu ermöglichen, ist es wichtig,zu bauen. Und anstatt diese in mehrere Teile aufzusplitten, ist es besser, einen wirklich großen DLC zu entwickeln.“Zu einer Aussage, wie viel Spielzeit in Shadow of the Erdtree fließen könne, lässt sich Miyazaki derweil nicht hinreißen. Dafür seien er oder Mitglieder des Entwicklerteams. „Für das Hauptspiel von Elden Ring hatte ich in einem Interview mal gesagt, dass es etwa 30 Stunden dauern würde, es abzuschließen.“ Eine Zeitspanne, die für viele Spieler auch heute noch utopisch erscheint. „Alle sagten mir, dass das geschwindelt und in der Zeit nicht zu erreichen sei.“ Innerhalb des Entwicklerteams habe es aber natürlich Mitarbeiter geben, die das Spiel besser kannten als jeder andere.Darüber hinaus machte Miyazaki den DLC noch weiter schmackhaft, indem er zahlreiche neue NPCs in Shadow of the Erdtree ankündigte, das in puncto Story auch als alleinstehendes Spiel funktionieren könnte. Auch die aus dem Hauptspiel bekannte und populäre. Die Erweiterung für Elden Ring erscheint am 21. Juni. Wie wir uns darauf freuen,