Elden Ring: Nach Shadow of the Erdtree kommt kein DLC mehr – aber womöglich ein Sequel

Zwar soll der nahendedie einzige Erweiterung bleiben, die für den Dauerbrennerauf dem Plan steht, dennoch lässt es sich FromSoftware-Bossnicht nehmen, Fans einen Lichtblick für die Zukunft zu lassen.Der Grund für die zunächst enttäuschend klingende Nachricht liegt in derdes gefeierten Soulslike, wie Miyazaki selbst ausführlich erklärt. Dies dürfte jedoch keinen Einfluss auf die restlichenfür die IP des Entwicklers haben – ganz zur Freude ihrer Spieler.Wie Miyazaki gegenüber dem chinesischen Portal Zhihu ( via IGN) verriet, soll Elden Ring – ungleich vorheriger FromSoftware-Titel wie beispielsweise– nur mit eineman herunterladbaren, zusätzlichen Inhalten versorgt werden. „[Shadow of the Erdtree] ist der erste und letzte DLC, und wir haben keine Pläne mehr Inhalte zu Elden Ring hinzuzufügen“, erklärte der Entwickler ganz konkret. Der Grund dafür läge in derdes Spiels, wie es weiter heißt.„Elden Ring legt den Schwerpunkt auf Erkundung und Abenteuer in einer großen Welt. Um ein solches Erlebnis bieten zu können, braucht man zwangsläufig ein riesiges und umfangreiches Setting. Anstatt es in mehrere Teile aufzuteilen, war es daher besser, einfach eine große [Erweiterung] zu machen. Wenn sie separat verkauft würden, wären die“, so der FromSoftware-Chef höchstpersönlich.Dennoch gibt esfür all jene, die sich schon vor dem eigentlichen Release der Shadow of the Erdtree-Erweiterung amnach frischem Futter für Elden Ring sehnen: Der DLC wirdin die Zwischenlande sein, denn einem möglichen eigenständigen Nachfolger des Titels steht Miyazaki keinesfalls im Wege. Angesprochen auf die Zukunft des Franchise, verriet er, dass FromSoftware dasganz bewusst für potenzielle Fortsetzungen offenlasse – auch das von Elden Ring., damit hält Hidetaka Miyazaki aus weiserauch weiterhin hinter dem Berg. Solltet ihr allerdings so oder so nicht genug vomLetztes aktuelles Video: EinsteigerGuide Video