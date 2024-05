Elden Ring: Die Rückkehr der furchteinflößenden Winterlaterne?





Fünf Wochen müssennoch ausharren, dann gibt es in Form desendlich spielerischen Nachschub und Grund, erneut ins Zwischenland zu reisen.Manch einer versucht bis dahin die Zeit geduldig mitzu überbrücken, manch anderer setzt sich die Hornbrille auf und begibt sich in die tiefe Analyse des bisher enthüllten Materials. Nun sorgt einfür Diskussionen und der könnte vor allem bei-Spielern etwaige Traumata ausgraben.Erst gestern teilte der offizielle Twitter-Kanal von Elden Ring ein Bild mit einem Gegner, der sich im Hauptspiel noch nicht herumgetrieben hat: Er wird offenbar zusammen mit demShadow of the Erdtree seinen Weg ins Game finden und nach bisherigen Vermutungen dann dort für Furcht und Schrecken sorgen.Mit seinem übergroßen Kopf und den tentakelartigen Anhängseln erinnert eraus Bloodborne: Wahrlich grauenerregende Gegner, die durch bloßen Sichtkontaktund bei Aktivierung dann satte 70 Prozent eures Lebens abziehen. Auch in Elden Ring gibt es den Status Wahnsinn, nur dass dieser hier weniger Schaden verursacht, dafür aber zusätzlich eure FP-Leiste verringert.Angesichts der Ähnlichkeit liegt die Vermutung nahe, dass der neue DLC-Gegner ähnlich funktioniert wie die Winterlaternen undwerden könnte. Mit welchem Status er euch dann genau belegt, ist noch unklar, sein orange-leuchtender Kopf deutet aber auf die Elden Ring-Variante des Wahnsinns hin. Auf Reddit spekulieren Spieler bereits, ob man dienutzen muss.Dort befürchtet man allerdings auch, dass From Software die „neuen Winterlaternen“ noch fieser gemacht haben könnte und sie statt Wahnsinn denauslösen könnten: Wenn diese graue Leiste voll ist, segnet ihr mit sofortiger Wirkung das Zeitliche. Was der Bloodborne-artige Gegner am Ende dann wirklich drauf hat, erfahren wir wohl erst ab dem 21. Juni. Bis dahin empfehlen wir euch noch einmal einen Blick auf