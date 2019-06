Tales of Arise: Gerücht: Nächstes Tales-of-Spiel steht in den Startlöchern - 4Players.de

Die dritte (und letzte) vorweggenommene Ankündigung von Bandai Namco Entertainment vor der E3 2019 ist das neue Tales-of-Spiel. Es wird Tales of Arise heißen und für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen . Auch die Produktwebsite war kurze Zeit online Das nächste Tales-of-Kapitel basiert auf der Unreal Engine 4 und soll trotz aktualisiertem Kampfsystem das typische "Tales-of-Spielgefühl" bieten. Die Anime-Passagen sollen bei Ufotable entstehen.Die Hintergrundgeschichte wird folgendermaßen zusammengefasst: Auf dem Planeten Dahna galt Rena (ein Planet am Himmel) immer als ein Land der Rechtschaffenen und der Göttlichen Ehrfurcht. Über Generationen überlieferte Geschichten wurden zur Wahrheit und verbargen die Realität für die Menschen von Dahna, denn seit 300 Jahren unterdrückt Rena die Einwohner von Dahna. So finden regelmäßig Plünderungen statt. Die Geschichte von Tales of Arise beginnt mit zwei Menschen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und jeweils eine neue Zukunft gestalten wollen.