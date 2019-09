Tales of Arise: Alphen und Shionne im Trailer von der Tokyo Game Show - 4Players.de

Bei der Tokyo Game Show 2019 hat Bandai Namco Entertainment neues Videomaterial zu Tales of Arise veröffentlicht. Im Clip stehen Alphen und Shionne im Mittelpunkt, deren verflochtene Schicksale die Welt verändern sollen. Die Berührung von Shionne verursacht Schmerzen. Alphen hingegen verspürt keine Schmerzen.Tales of Arise wird als Neuanfang für die Japan-Rollenspiel-Reihe beschrieben. Versprochen werden originelle Charaktere, dynamische Kämpfe, detailreiche Umgebungen und einige klassische Tales-Of-Elementen. Tales of Arise erscheint 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Trailer - A Fateful Encounter"Tales of Arise spielt in einem Sonnensystem mit den beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena. Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena - einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können - immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Für die Menschen in Dahna wurden Legenden und Sagen über Rena und seine Bewohner seit unzähligen Generationen überliefert, die im Laufe der Zeit zu Tatsachen wurden und für die Menschen in Dahna eine grausame Realität verbergen. Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Tales of Arise beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft für sich - und vielleicht ihr Volk - zu schaffen", schreibt der Publisher.