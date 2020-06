Tales of Arise: Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Veröffentlichung von Tales of Arise ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Entwickler begründen die Verschiebung mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, aber auch damit, dass sie mehr Zeit bräuchten, um die gewünschte Qualität des Titels sicherzustellen. Bandai Namco Entertainment : "Das Ziel von 'Tales of Arise' ist es, eine vertraute aber innovative Gameplay-Erfahrung für die Fans der Serie zu erschaffen - und dabei gleichzeitig bis an die Grenzen des technisch Möglichen zu gehen, um die beste Grafikqualität zu gewährleisten und sowohl die zu beeindrucken, die schon lange spielen als auch diejenigen, die zum ersten Mal ein 'Tales of'-Spiel in der Hand halten. Die Entwicklung ist in 2020 auf einem guten Wege und wir haben uns allen Herausforderungen gestellt.Covid-19 hat zwar einige Bereiche der Entwicklung betroffen, aber wir haben unser Bestes gegeben, um uns an die Situation anzupassen und für unser Team Alternativen zur Arbeit im Büro zu schaffen. Allerdings brauchen wir mehr Zeit, um die Qualität und die großartige Erfahrung, die wir uns für unsere Spieler vorgestellt haben, zu erreichen. Deshalb haben wir uns entschlossen, 'Tales of Arise' zu einem späteren Termin als vorgesehen zu veröffentlichen. Wir werden ein neues Veröffentlichungsdatum bekanntgeben, sobald wir weitere Details haben."Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Trailer - A Fateful Encounter