Tales of Arise: Neues Video zum lange abgetauchten Anime-Rollenspiel veröffentlicht

Nach längerer Funkstille hat Bandai Namco Entertainment im Rahmen des Tales of Festivals einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Tales of Arise veröffentlicht, das sich aktuell für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One in Entwicklung befindet und zuletzt wegen der Covid-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben wurde Letztes aktuelles Video: Tales of Festival TrailerIm Frühjahr soll es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, das unter der Leitung von Yusuke Tomizawa auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht und einen Neuanfang der Reihe markieren soll. Spielbeschreibung des Herstellers: "Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena - einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können - immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Legenden und Sagen, die seit unzähligen Generationen überliefert wurden, sind zu Tatsachen geworden und verbargen für die Menschen in Dahna eine grausame Realität. Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Unsere Geschichte beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft zu schaffen. Erlebt das nächste Kapitel der weltberühmten Tales of Serie, Tales of Arise, mit einer neuen Besetzung von Charakteren, überarbeiteten Kämpfen und klassischen Tales of Gameplay-Mechaniken."