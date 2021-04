Tales of Arise: Termin steht fest; Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S; Spielszenen im Video

In der japanischen Famitsu sind der Releasetermin und die Plattformen von Tales of Arise verkündet worden. Auch neue Spielszenen gab es in Videoform zu sehen.Das Anime-Rollenspiel wird am 9. September 2021 in Japan und (sehr wahrscheinlich) am 10. September 2021 weltweit erscheinen. Das Spiel wird für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Auf den neuen Konsolen wird Tales of Arise einen Performance-Modus für 60 fps und einen Qualitätsmodus für 4K-Darstellung bieten. Auf der PlayStation 5 wird das haptische Feedback des DualSense-Controllers unterstützt. Das japanische Animationsstudio Ufotable wird die Anime-Zwischensequenzen produzieren.