Tales of Arise: Vorstellung der letzten zwei spielbaren Charaktere

" Dohalim ist ein Adliger aus Rena. Gegenüber Dahnäern hat er im Vergleich zu anderen Renäern eine unterschiedliche Einstellung. Er ist ein sehr gut erzogener Gentleman mit einem besonderen Sinn für Kunst wie Musik, Poesie oder Antiquitäten. Er kämpft mit seinem Stab und einer Mischung aus Techniken sowie astralen Künsten, wodurch er in der Lage ist, sich auf unterschiedliche Gegner einzustellen.

Kisara ist eine dahnäische Soldatin, die Dohalim begleitet. Sie ist eine der stärksten Soldatinnen in der dahnäenischen Armee und wird auch von den renäischen Soldaten sehr geschätzt, selbst wenn sie deren Ausrüstung benutzt. Sie kämpft mit Hammer und Schild, um im Nahkampf starken Schaden anzurichten, kann aber auch ihr Schild zum Schutz ihrer Freunde einsetzen, während sie mächtige und weitreichende Verteidigungstechniken einsetzt."

Bandai Namco Entertainment Europe zeigt im folgenden Trailer zu Tales of Arise ( ab 50,99€ bei vorbestellen ) die Region "Elde Menancia". Hier treffen die Spieler auf Kisara und Dohalim, die letzten beiden Charaktere, die sich Alphen, Shionne, Rinwell und Law auf ihrem Weg zur Befreiung Dahnas von der Unterdrückung durch die Renäer anschließen.Das Japan-Rollenspiel wird am 10. September 2021 für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Diejenigen, die das Spiel auf der PlayStation 4 kaufen, können ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation 5 durchführen. Auf Xbox erscheint das Japan-Rollenspiel als Cross-Generation-Double-Pack, das sowohl auf Xbox One als auch Xbox Series X|S läuft.Letztes aktuelles Video: Summer Game Fest Trailer