Tales of Arise: Eröffnungssequenz des Action-Rollenspiels enthüllt

Bandai Namco Entertainment hat das vom renommierten Anime-Studio Ufotable produzierte und mit dem Eröffnungssong "Hibana" von der J-Rock-Band Kankaku Piero unterlegte Intro zu Tales of Arise ab 50,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Opening MovieDer Hersteller schreibt: "TALES OF ARISE zeigt die Reise von Alphen und Shionne und ihrem gemeinsamen Ziel, Dahna von der Herrschaft Renas zu befreien. Um sie in ihrem Kampf zu unterstützen, werden sie von Rinwell, Law, Kisara und Dohalim begleitet, die alle ihre eigenen Motive, Geschichten und Kampffähigkeiten in die Gruppe einbringen."Das Action-Rollenspiel (zur Vorschau ) soll am 10. September 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.