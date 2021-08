Tales of Arise: Demo für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S steht bereit

Which hero will you pick to get your first glimpse of Elde Menancia?

The demo version of #TalesofArise is now available on PS4, PS5, Xbox One & Series X|S 🔥



Play the #TOAriseDemo to redeem the Vacation Hootle as a bonus for the game when it releases on September 10! pic.twitter.com/r8mJ9TWbTi



Bandai Namco Entertainment hat eine Demoversion von Tales of Arise ab 50,99€ bei vorbestellen ) für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht. Eine PC-Demo ist nicht vorgesehen."Spieler haben darin die Möglichkeit, mit ihrem Lieblingscharakter einen Teil der Spielewelt, die schöne Region Elde Menancia, vorab zu erkunden und die ersten Eindrücke zum actionreichen Gameplay zu sammeln. Außerdem gibt die Demo Einblicke in die Camping- und Koch-Mechaniken, sowie das neue Skit-System. Als Bonus für das Spielen der Demoversion können sich alle Spielerinnen und Spieler den Vacation Hootle für die Vollversion des Spieles sichern", schreibt der Publisher.Die Vollversion von Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (Steam).Letztes aktuelles Video: Demo Trailer