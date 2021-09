Tales of Arise: Eine Million Verkäufe und der am schnellsten verkaufte Titel der Reihe

Bandai Namco Entertainment meldet, dass sich Tales of Arise ab 50,99€ bei kaufen ) mehr als eine Million Mal weltweit verkauft hat (Box-Version + Digitalverkäufe). Es ist damit der am schnellsten verkaufte Titel der Reihe. Tales of Arise ist seit dem 10. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Eine Demo steht ebenfalls zur Verfügung. Unser Test befindet sich übrigens auf der Zielgeraden."Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, dass Tales of Arise von Fans und Neueinsteigern so gut angenommen wird", sagt Yusuke Tomizawa, Producer von Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment. "Unser Ziel bei diesem Titel war es, das Franchise so vielen Spielern und Spielerinnen wie möglich zugänglich zu machen und gleichzeitig die Tales-of-DNA und die Einzigartigkeit zu bewahren, die es dem Franchise ermöglicht hat, seit mehr als 25 Jahren stark zu bleiben. Wir möchten uns bei den Spielern und Spielerinnen für ihre Unterstützung bedanken."Insgesamt haben sich die Spiele aus der Tales-of-Serie mehr als 25 Millionen Mal verkauft. Tales of Berseria hat derweil die Marke von zwei Millionen Verkäufen überschritten . Die Tales of Vesperia: Definitive Edition schaffte kürzlich den Sprung über die 1,5 Millionen-Marke.Letztes aktuelles Video: Demo Trailer