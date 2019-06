As far as I'm aware, the concept for this game started back in 2014. So before the Microsoft acquisition, but I imagine it's gone through many changes.



This was going to be announced on stage by Dominic Matthews and Rahni Tucker at the E3 conference. Shame it leaked.



Seit gestern geistert ein Trailer durch das Internet ( zum Video ), der Bleeding Edge , das neue Spiel von Ninja Theory (Hellblade, DmC: Devil May Cry, Enslaved), zeigen soll. Der seit 2014 konzipierte und daher weit von der Übernahme durch Microsoft in Angriff genommene Titel ist ein 4-gegen-4 Online-Kampfspiel mit Fokus auf Nahkampf in Arenen. Das Charakter-Design der Kämpfer und Kämpferinnen wirkt jedenfalls wie eine Mischung aus Overwatch und Anarchy Reigns. "Combat Director" ist Rahni Tucker ( DmC: Devil May Cry ). Der technische Alphatest soll am 27. Juni beginnen.Auch einschlägige "Insider" bestätigten die Entwicklung und die vorgesehene Präsentation von Bleeding Edge auf der Microsoft-Pressekonferenz am Sonntag ab 22:00 Uhr.