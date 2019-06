Bleeding Edge: 4-gegen-4-Arenakämpfe von Ninja Theory bestätigt - 4Players.de

Auf der Microsoft-Pressekonferenz ist Bleeding Edge , das neue Spiel von Ninja Theory (Hellblade, DmC: Devil May Cry, Enslaved), offiziell angekündigt worden. Der seit 2014 konzipierte und daher weit von der Übernahme durch Microsoft in Angriff genommene Titel ist ein 4-gegen-4 Online-Kampfspiel aus der Third-Person-Perspektive mit Fokus auf Nahkampf in Arenen.Das Charakter-Design der Kämpfer und Kämpferinnen wirkt jedenfalls wie eine Mischung aus Overwatch und Anarchy Reigns. Die spielbaren Charaktere ( Überblick ) wird man ausführlich mit Mods an den gewünschten Spielstil anpassen können. Auch die Hoverboards jeder Figur wird man anpassen können. "Combat Director" ist Rahni Tucker (DmC: Devil May Cry). Bei den Kämpfen soll es aber nicht nur um die Combo-Attacken gehen, sondern auch um das Teamwork, um eine "unaufhaltbare Macht" zu entfesseln. Außerdem wird man die Umgebung in seine Kämpfe einbeziehen können. Der technische Alphatest soll am 27. Juni beginnen. Interessierte Spieler können sich hier registrieren.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer