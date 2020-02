Bleeding Edge: Geschlossener Betatest steht bevor; Details zur Teilnahme

An kommenden Wochenende findet ein geschlossener Betatest zu Bleeding Edge statt. Die Closed Beta startet in Deutschland am Freitag, den 14. Februar um 18.00 Uhr und endet am Montag, den 17. Februar um 9.00 Uhr. Ein zweiter Betatest ist für den 13. März geplant. Xbox-Game-Pass-Mitglieder auf PC und Konsole erhalten Zugang zur Bleeding Edge Closed Beta ( zur Website ). Vorbesteller der Vollversion dürfen ebenfalls am Testlauf teilnehmen. Gleiches gilt für Teilnehmer der Technical Alpha, sofern sie den gleichen Xbox-Live-Account nutzen. Tester der Technical Alpha auf Steam erhalten einen Closed-Beta-Key via Email.Über die Neuerungen in der Closed Beta im Vergleich zur Technical Alpha schreibt Microsoft: "Aufgrund des Feedbacks aus der Technical Alpha erhielt Bleeding Edge einige entscheidende Optimierungen - so etwa die Nutzung von KI im Dojo. An dieser Stelle vielen Dank an all die fleißigen Tester und engagierten Fans, die Bleeding Edge zu dem mitreißenden Spektakel gemacht haben, das es heute ist. (...) Kämpfe werden noch taktischer dank einer neuen Parier-Mechanik! Paraden sind ein fortgeschrittenes Kampfmanöver, mit denen Dein Kämpfer gegnerische Kombos durchbricht und eine harte Konter-Attacke ausführt. Im neuen Advanced Controls-Tutorial lernst Du diese und andere nützliche Kampftechniken hautnah kennen. Außerdem gibt es zahlreiche neue Emotes für die unterschiedlichen Charaktere und eine ganze Ladung neuer Hoverboards, Lackierungen, Sticker und Schleppen."In dem Online-Arena-Kampfspiel (Brawler) von Ninja Theory treten zwei Teams mit je vier (einzigartigen) Charakteren gegeneinander an. Bleeding Edge wird am 24. März 2020 für PC (Microsoft Store und Steam) und Xbox One erscheinen - sowie im Xbox Game Pass.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer