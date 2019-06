FIFA 20: Volta-Fußball: Straßenfußball kehrt im großen Stil zurück - 4Players.de

Screenshot - FIFA 20 (PC) Screenshot - FIFA 20 (PC) Screenshot - FIFA 20 (PC) Screenshot - FIFA 20 (PC) Screenshot - FIFA 20 (PC)

In FIFA 20 von EA Sports wird "Volta-Fußball" einen großen Stellenwert einnehmen - vergleichbar mit Straßenfußball bzw. FIFA Street. Man wird seinen eigenen Spieler (männlich oder weiblich) erstellen und ein eigenes Outfit (Frisur, Tattoos, Jubel-eMotes) auswählen können. Letzteres eröffnet natürlich neue Wege zur Monetarisierung durch Ingame-Items. Anschließend soll man dann "seinen Stil" auf den virtuellen Fußballplätzen dieser Welt entdecken können."Volta-Fußball präsentiert die Rückkehr des Fußballs auf die Straße und bildet die Kultur, die Kreativität und den Style des Miniteam-Fußballs authentisch ab, der weltweit auf Straßen, Plätzen und Futsal-Feldern gespielt wird", schreibt EA Sports. Laut Produktbeschreibung im hauseigenen Origin-Store soll FIFA 20 die zwei Seiten der Fußballwelt "zum Leben erwecken": den prestigeträchtigen Profifußball und mit EA Sports Volta den Straßenfußball. Somit sind also auch "normale Partien" möglich. Weiter heißt es: "FIFA 20 präsentiert umfassende Innovationen, Football Intelligence sorgt für einzigartigen Gameplay-Realismus, FIFA Ultimate Team™ bietet noch mehr Möglichkeiten für den Teamaufbau, und EA Sports VOLTA bringt den Fußball mit authentischen Miniteams auf die Straße.""Volta-Fußball" wird man in den Modi 3v3 Rush (ohne Torhüter), 4v4, 4v4 Rush (ohne Torhüter), 5v5 und "Professional Futsal" spielen können. Darüber hinaus werden verschiedene Größen von Arenen und Umgebungen (mit und ohne Wände) geboten. Im Modus "Volta World" wird man seine eigene Mannschaft zusammenstellen können, während bei "Volta Story" der eigene Spieler im Mittelpunkt stehen wird. In der Online-Volta-League geht es hingegen um Auf- und Abstieg. Last but not least wird man seine Lieblings-Profimannschaften im Volta Kick-Off-Modus auf "die Straße" bringen können.FIFA 20 wird auf der Frostbite-Engine basieren und am 27. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird in drei Editionen erscheinen: Standard Edition (PC: 59,99 Euro; Konsolen: 69,99 Euro), Champions Edition (PC: 79,99 Euro; Konsolen: 89,99 Euro; inkl. Vorabzugang am 24. September) und Ultimate Edition (PC: 99,99 Euro; Konsolen: 99,99 Euro; inkl. Vorabzugang am 24. September). Die Editionen unterscheiden sich hauptsächlich bei der Anzahl an Ultimate Team Packs und "FUT 20 Ones To Watch Player Items".Letztes aktuelles Video: Reveal-Trailer inkl VOLTA-Fussball